Representaron a México alumnos de la UAdeC en la Expo Sciences

Los alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Valeria Yoselin Alonso Bernal y Abner Santos Hernández, asesorados por la Dra. Rebeca Casique Valdés, representaron a Coahuila y a México en ExpoSciences Occitaine 2026 en Francia, con el proyecto “Tinte ecológico para cabello a base de la semilla del trueno”.

ExpoSciences Occitaine es un encuentro participativo y no competitivo en el que se presentan proyectos con fines de divulgación científica, intercambio cultural y retroalimentación con expertos.

Valeria Alonso y Abner Santos, preocupados por la salud y el medio ambiente, desarrollaron un tinte ecológico a partir de la semilla del árbol del trueno, esto debido a que alrededor de 5 mil sustancias químicas, que en su mayoría son consideradas tóxicas, han sido reportadas en tintes sintéticos para teñir el cabello que, en su constante exposición, pueden producir alergias, cáncer y problemas neurológicos.

Por lo anterior, crearon un formulado en tipo crema que ayuda a disminuir los efectos adversos de los tintes sintéticos, ya que es biodegradable y está compuesto de extractos de la semilla del trueno, sábila y vitamina C; el tinte puede durar hasta 30 días antes de ver la pérdida de color.

Valeria Yoselin Alonso Bernal explicó que el proyecto se enfocó en el desarrollo de un tinte natural capaz de ofrecer distintas tonalidades dependiendo de los tratamientos aplicados durante su elaboración. Agregó que realizaron pruebas en cabello con canas, ya que uno de los principales objetivos era ofrecer una alternativa para las personas que recurren constantemente a los tintes comerciales.

Dijo que, durante la exposición internacional, ella y su compañero presentaron toda la investigación en inglés y respondieron las preguntas de especialistas de distintos países, quienes reconocieron la amplitud de las pruebas realizadas y la profundidad del trabajo científico desarrollado.

Asimismo, destacó que la experiencia le permitió demostrar sus capacidades académicas en un contexto internacional y fortalecer habilidades como la comunicación científica, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, y enfatizó que esta participación enriquecerá significativamente su trayectoria académica y profesional, especialmente porque tiene interés en continuar involucrándose en proyectos de investigación y en aprovechar oportunidades futuras como intercambios académicos o colaboraciones científicas, por lo que agradeció a la Universidad Autónoma de Coahuila por hacer posible el viaje y la participación del equipo en este importante evento internacional.

Por su parte, Abner Santos Hernández compartió que una de las principales dificultades al llegar a Europa fue adaptarse al cambio de horario y estar lejos de casa, pero que, conforme avanzaron los días, logró acostumbrarse y disfrutar plenamente de la experiencia, pues uno de los aspectos más emocionantes del viaje fue la oportunidad de conocer países diferentes, descubrir nuevas tradiciones y probar alimentos que nunca antes había visto, lo que le permitió ampliar su visión sobre otras culturas.

Señaló que participar en ExpoSciences Occitaine 2026 le brindó la oportunidad de convivir con estudiantes y expositores de diversos países, enriqueciendo su formación tanto académica como personal, ya que fue muy satisfactorio presentar el proyecto desarrollado junto con su compañera y observar el interés que despertó entre los asistentes, quienes reconocieron la propuesta y el trabajo realizado.

Santos Hernández también destacó que durante su estancia pudo practicar inglés diariamente, fortaleciendo sus habilidades de comunicación en un contexto internacional, y calificó la experiencia como una oportunidad invaluable de aprendizaje y crecimiento personal, por lo que invitó a otros estudiantes a aprovechar este tipo de experiencias cuando se les presenten, ya que representan una forma de ampliar conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y conocer diferentes realidades culturales.

Mientras que la Dra. Rebeca Casique Valdés explicó que el proyecto de investigación se desarrolló durante aproximadamente dos años con el objetivo de generar un beneficio para la comunidad a partir de los recursos disponibles en el entorno y que la iniciativa surgió al identificar la necesidad de ofrecer una alternativa más amigable para la salud y el medio ambiente frente a los tintes comerciales, cuyos componentes pueden afectar tanto al cuero cabelludo como a los ecosistemas cuando son desechados de manera inadecuada.

Comentó que el proyecto avanzó desde las etapas estatales hasta obtener una acreditación internacional, permitiendo a los estudiantes representar a México en esta exposición científica realizada en Francia, en la que especialistas y participantes de distintos países reconocieron la solidez científica de la propuesta y el nivel de investigación alcanzado por los jóvenes, e informó que el proyecto se encuentra actualmente en proceso de patente.

Alumnas y la tutora investigadora agradecieron el apoyo del rector Octavio Pimentel Martínez para asistir a este importante evento internacional.

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