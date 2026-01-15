Podcast
Whats_App_Image_2026_01_15_at_10_07_25_PM_c67481f9b4
Nuevo León

Guadalupe inaugura expo “El gol se grita aquí”

EL evento contó con una carga emotiva especial al reunir a figuras que representaron a México en diversas justas mundialistas

  • 15
  • Enero
    2026

En el marco de la fiebre mundialista que ya se respira en la región, el Gobierno de Guadalupe inauguró oficialmente la exposición temporal “El gol se grita aquí”. La muestra, instalada en el Museo Maestro Israel Cavazos, ofrece a los visitantes un viaje por la historia del balompié a través de artículos originales que datan desde la década de los 60 hasta la actualidad.

La exhibición es posible gracias a la colaboración de Gabriel Bustamante, Director del Museo Épica, quien facilitó piezas de valor incalculable para el deleite de los aficionados regiomontanos.

Tesoros del balompié mundial

Los asistentes podrán admirar de cerca objetos que han marcado la historia de los mundiales, entre los que destacan:

-Camisetas icónicas: Prendas utilizadas o intercambiadas por figuras de la talla de Pelé y Zinedine Zidane.

-Historia nacional: La playera que portó el mexicano Ignacio “El Gallo” Jáuregui en el legendario Mundial de 1966 en Wembley, Inglaterra.

-Artículos de colección: Tachones, balones y uniformes que representan a las ocho naciones campeonas del mundo.

“Agradezco enormemente a Gabriel Bustamante por esta oportunidad. Que la gente sepa que Guadalupe no solo es un municipio futbolero, sino que se inspira de las grandes leyendas que han marcado a generaciones”, expresó el alcalde Héctor García durante el corte de listón.

Un encuentro de leyendas

El evento contó con una carga emotiva especial al reunir a figuras que representaron a México en diversas justas mundialistas. El alcalde estuvo acompañado por Francisco Javier “El Abuelo” Cruz e Ignacio “El Gallo” Jáuregui, quienes recordaron anécdotas del deporte rey. 

Un momento destacado fue la emulación del famoso “Abrazo del Alma” (icónica imagen del Mundial de 1978), simbolizando la fraternidad que genera el futbol.

Asimismo, estuvieron presentes Severo Meza y Jesús Zavala, exseleccionados nacionales y actuales titulares de la Secretaría del Deporte en Guadalupe, con esta exposición, Guadalupe calienta motores para ser sede activa de la Copa FIFA 2026.


Comentarios

Etiquetas:
