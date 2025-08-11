Cerrar X
Coahuila

Regresa Ballet Folklórico de la UAdeC tras gira por Italia

El grupo estuvo conformado por 20 estudiantes, un maestro y cinco músicos de apoyo, quienes representaron con orgullo la riqueza cultural de México

  • 11
  • Agosto
    2025

Luego de más de un mes de ausencia, los integrantes del Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) regresaron a Saltillo tras concluir una exitosa gira por diversas ciudades de Italia.

El grupo estuvo conformado por 20 estudiantes, un maestro y cinco músicos de apoyo, quienes representaron con orgullo la riqueza cultural de México en escenarios internacionales.

A su llegada, fueron recibidos con entusiasmo por familiares, amigos y hasta un mariachi que los acompañó para celebrar su retorno.

Durante su estancia en Italia, los jóvenes universitarios ofrecieron una serie de presentaciones que destacaron por su profesionalismo y entrega, recibiendo ovaciones del público europeo en cada función.

Tras el emotivo reencuentro, los integrantes del ballet se tomaron el resto del día para descansar, mientras esperan que las autoridades de la UAdeC reconozcan oficialmente su participación y el impacto positivo que esta gira tuvo tanto para la institución como para la proyección cultural del estado de Coahuila a nivel internacional.


