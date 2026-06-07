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Coahuila

Resalta Javier Díaz ambiente de paz durante jornada electoral

El alcalde eiteró el llamado a la ciudadanía para acudir a votar y formar parte de este ejercicio democrático en un entorno familiar y de respeto

  • 07
  • Junio
    2026

El alcalde de SaltilloJavier Díaz González, acudió este domingo a emitir su voto acompañado de su esposa, Luly López, en la casilla instalada en las instalaciones del Colegio Albatros, al norte de la ciudad.

Tras participar en la jornada electoral, el edil señaló que este proceso representa una verdadera fiesta democrática para las y los ciudadanos, quienes desde temprana hora comenzaron a acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Primera jornada que se desarrolla de manera pacífica y segura: Díaz González

Díaz González destacó que la jornada se desarrolla de manera pacífica, tranquila y en un ambiente de seguridad en la capital coahuilense. Comentó que desde las primeras horas del día se observó una importante afluencia de ciudadanos en las casillas, lo que refleja el interés de la población por participar en la elección de quienes integrarán el próximo Congreso del Estado.

El presidente municipal expresó su confianza en que el resto de la jornada continúe bajo las mismas condiciones de orden y civilidad que se han observado hasta el momento.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir a votar y formar parte de este ejercicio democrático en un entorno familiar y de respeto, contribuyendo así al fortalecimiento de las instituciones y la vida democrática de Coahuila.


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