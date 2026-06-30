Resalta Miry Leal impacto de la Feria Bicentenario 2026

Señaló que durante la última semana del evento se registró una afluencia de más de 81 mil visitantes, y el acumulado general fue de más de 430 mil asistentes.

Debido al impulso del Gobierno Municipal y de la mano con la Secretaría de Turismo, la Feria Bicentenario 2026 se consolidó como un evento “completamente histórico”, destacó la titular del área, Miry Leal, al resaltar la gran respuesta de la ciudadanía y la llegada de visitantes de distintos puntos del país y del extranjero.

“Muy contentos. Fue una Feria Bicentenario 2026 completamente histórica. Teníamos mucho tiempo que no teníamos una feria de primer nivel, llena de entretenimiento familiar”, expresó la funcionaria.

Señaló que durante la última semana del evento se registró una afluencia de más de 81 mil visitantes, mientras que en el acumulado general se contabilizaron más de 430 mil asistentes, lo que generó un impacto positivo en diversos sectores económicos de la ciudad..

Miry Leal destacó que entre los asistentes se contó con la presencia de turistas provenientes de distintos municipios de Tamaulipas, otros estados de la República e incluso de Texas, lo que refuerza la proyección de Matamoros como un destino atractivo para eventos de gran escala.

Asimismo, subrayó que el éxito de esta edición fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de Turismo, lo que permitió consolidar una feria de primer nivel y sentar las bases para futuras ediciones.

“Gracias al resultado que tuvimos en este 2026, vamos a tener una Feria 2027 todavía mejor”, afirmó.

La secretaria reiteró que este tipo de eventos no solo promueven la convivencia familiar, sino que también fortalecen la economía local, al beneficiar a comerciantes, prestadores de servicios y al sector turístico en general.