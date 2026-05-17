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Nacional

Sheinbaum resalta inversión hospitalaria de $181 mil millones

La mandataria federal detalló que durante su sexenio se lleva a cabo una inversión histórica de $181 mil millones solo para hospitales nuevos

  • 17
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo el Hospital General "Agustín O'Harán" en el estado de Yucatán, donde destacó que durante su sexenio se lleva a cabo una inversión histórica de $181 mil millones solo para hospitales nuevos.

Durante el evento, la mandataria federal afirmó que las personas que acudan a atenderse a esta clínica podrán acceder a medicamentos y al servicio médico gratuito.

"Aquí cualquier familia sin importar su origen o condición económica tendrá acceso a especialistas, tecnología de punta y tratamientos de calidad mundial, todo gratuito. Porque el humanismo mexicano parte de una verdad profunda: Todas y todos tenemos la misma dignidad. Todas y todos somos iguales. Aquí podrá atenderse el más humilde y el más adinerado, porque la salud no es una mercancía ni un negocio, la salud es un derecho del pueblo de México".

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Detalló que el hospital contará con especialistas de primer nivel que tendrán mejores oportunidades laborales. Aseguró que se vive una etapa histórica para el sistema nacional de salud.

"De octubre de 2024 a la fecha, ya se concluyeron 29 proyectos hospitalarios. Siete del IMSS, 18 del IMSS Bienestar y cuatro hospitales del ISSSTE".

Aseguró que se construirán "9,139 camas nuevas para los tres sistemas de salud, 6,364 camas nuevas en 50 hospitales completamente nuevos, 1,001 camas en 47 hospitales que serán ampliados y 1,174 camas nuevas en 55 hospitales que serán sustituidos"

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También agradeció al gobernador Joaquín Jesús Díaz Mena por el trabajo realizado en el Estado de Yucatán.

Hospital General "Agustín O'Harán" simboliza unidad en México

Durante su participación, el ingeniero residente de obra, capitán Melior Marduk Chávez Martínez, detalló las instalaciones de "una obra que representa mucho más que concreto" debido a que simboliza "la unidad" de México.

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El complejo hospitalario generó 1,643 empleos directos y 1,250 indirectos para impulsar el sistema de salud y el desarrollo económico del país durante los 43 meses de edificación.

El Hospital General "Agustín O'Harán" contará con 10 edificios interconectados con más de 2.5 kilómetros de pasillos interiores para distribuir y conectar áreas especializadas en: 

  • Urgencias
  • Terapia intensiva
  • Cirugía
  • Quimioterapia
  • Imagenología
  • Laboratorio
  • Nutrición
  • Servicios de apoyo hospitalario, entre otros

Añadió que la obra incorpora sistemas médicos inteligentes, tecnología de vanguardia y una infraestructura diseñada bajo metodología BIM para garantizar eficiencia, seguridad y atención hospitalaria moderna.

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Por su parte, el director general del IMSS Bienestar, Alex Svarch, destacó que este proyecto permitirá integrar 153 centros de salud y hospitales en una sola red pública para atender a más de 1.2 millones de personas en los 106 municipios de la entidad.

También destacó que el proceso contempla la regularización de más de 2,500 trabajadores con la creación de 3,000 plazas.

"Pasarán a ganar el doble o el triple de lo que anteriormente recibían. Y todo será gratuito porque durante mucho tiempo, la enfermedad significó filas, pagos, papeles y angustias económicas para miles de familias. Por eso hoy comenzará el cierre de las cajas de cobro en Yucatán".

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