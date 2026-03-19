UANL impulsa educación en Asamblea de Macrouniversidades AL

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) participó en la XIV Asamblea General de Rectoras y Rectores de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe (Red Macro), celebrada los días 12 y 13 de marzo en la Casa Central de la Universidad de Chile.

Durante el encuentro, representantes de 20 países debatieron sobre los retos y oportunidades en investigación, formación académica, internacionalización y vinculación en la educación superior.

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, destacó la relevancia del espacio para fortalecer la formación de profesionistas con pensamiento crítico, ética y responsabilidad social, así como para intercambiar buenas prácticas con otras instituciones de la región. Señaló que la colaboración internacional es clave para enfrentar los desafíos actuales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) rumbo a 2030.

Durante la asamblea, los participantes analizaron cinco ejes prioritarios de la Red Macro: representación nacional, áreas del conocimiento, investigación, financiamiento público y patrimonio cultural. En el foro “ODS en las macrouniversidades”, se presentó un balance crítico sobre el avance de los ODS, abordando temas como pobreza, acción climática, igualdad de género, educación de calidad y sostenibilidad ambiental.

La Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés Alessandri, enfatizó la adaptación de la enseñanza tras la pandemia y el uso ético de herramientas como la inteligencia artificial, mientras que representantes de la UNAM, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras instituciones destacaron la función de las universidades en la construcción de conocimiento y desarrollo social.

Guzmán López participó en sesiones, foros y reuniones de trabajo durante su estancia en Santiago de Chile, y agradeció la oportunidad de intercambiar experiencias con colegas de la región. “Compartir puntos de vista y buenas prácticas nos permite seguir consolidando una educación de excelencia y calidad mundial como pilar fundamental en la construcción de una mejor sociedad”, concluyó el rector.

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