Respuesta oportuna evita propagación de fuego en Saltillo

Las autoridades municipales señalaron que continuarán con las labores de vigilancia y prevención para reducir el riesgo de nuevos incidentes en el sitio

La rápida movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y trabajadores de la Dirección de Servicios Primarios permitió controlar un incendio incipiente registrado en el relleno sanitario de Saltillo, evitando que la situación representara un riesgo mayor para las instalaciones o el medio ambiente.

El titular de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, explicó que el incidente fue detectado desde sus primeras etapas, por lo que de inmediato se aplicaron los procedimientos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

Gracias a la coordinación entre las corporaciones participantes, el fuego fue extinguido en poco tiempo y únicamente se vio afectada una superficie limitada.

Autoridades atribuyen el siniestro al "efecto lupa"

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido ocasionado por un fenómeno conocido como "efecto lupa", derivado de las altas temperaturas y las condiciones presentes en el lugar.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán con las labores de vigilancia y prevención para reducir el riesgo de nuevos incidentes en el sitio de disposición final de residuos.