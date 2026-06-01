Retiran a dos jóvenes de presa por ingresar a nadar

Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe retiraron de la Presa Palo Blanco a dos jóvenes originarios de Zacatecas que ingresaron al cuerpo de agua pese a los señalamientos que prohíben nadar debido a los riesgos existentes en la zona.

Los hechos ocurrieron este domingo en la presa ubicada a un costado de la carretera antigua a Monclova, donde personal de la corporación detectó a los visitantes dentro del agua durante labores de vigilancia preventiva.

De acuerdo con el reporte oficial, los jóvenes fueron identificados como Edwin Moreno, de 27 años de edad, y Eduardo Moreno, de 17 años, ambos procedentes del estado de Zacatecas.

Las autoridades informaron que, afortunadamente, los dos atendieron las indicaciones del personal de emergencia y salieron del agua sin que fuera necesario realizar maniobras de rescate o atención médica.

Según explicaron a los elementos de Protección Civil, decidieron ingresar a la presa sin considerar los riesgos que representa el lugar y sin utilizar chalecos salvavidas u otro equipo de seguridad.

La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía y visitantes para respetar los señalamientos instalados en la Presa Palo Blanco, ya que las condiciones del embalse representan un peligro para quienes ingresan a nadar o realizar actividades acuáticas no autorizadas.

Protección Civil recordó que mantiene recorridos permanentes de vigilancia en este tipo de espacios recreativos con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

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