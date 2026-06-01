Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
358b8f59_f34a_4c0a_a47e_50eb583d8400_7c3074c50c
Coahuila

Retiran a dos jóvenes de presa por ingresar a nadar

Protección Civil de Ramos Arizpe retiró a dos visitantes de Zacatecas que nadaban en la Presa Palo Blanco pese a la prohibición y los riesgos del lugar

  • 01
  • Junio
    2026

Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe retiraron de la Presa Palo Blanco a dos jóvenes originarios de Zacatecas que ingresaron al cuerpo de agua pese a los señalamientos que prohíben nadar debido a los riesgos existentes en la zona.

Los hechos ocurrieron este domingo en la presa ubicada a un costado de la carretera antigua a Monclova, donde personal de la corporación detectó a los visitantes dentro del agua durante labores de vigilancia preventiva.

7c8b1d19-a5b7-4b40-a0c5-1b204d92f22c.jpeg

De acuerdo con el reporte oficial, los jóvenes fueron identificados como Edwin Moreno, de 27 años de edad, y Eduardo Moreno, de 17 años, ambos procedentes del estado de Zacatecas.

Las autoridades informaron que, afortunadamente, los dos atendieron las indicaciones del personal de emergencia y salieron del agua sin que fuera necesario realizar maniobras de rescate o atención médica.

Según explicaron a los elementos de Protección Civil, decidieron ingresar a la presa sin considerar los riesgos que representa el lugar y sin utilizar chalecos salvavidas u otro equipo de seguridad.

fe7dc25e-011d-4ef9-90ec-bd56aa38ee8f.jpeg

La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía y visitantes para respetar los señalamientos instalados en la Presa Palo Blanco, ya que las condiciones del embalse representan un peligro para quienes ingresan a nadar o realizar actividades acuáticas no autorizadas.

Protección Civil recordó que mantiene recorridos permanentes de vigilancia en este tipo de espacios recreativos con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_vigilancia_gusano_75fcf68a3f
Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan
IMG_2619_e1842111dd
Invierte Coahuila 50 mdp contra el gusano barrenador
lluvia_paraguas_3d0c46873b
Alertan por lluvias a partir del miércoles en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

messi_premio_asturias_99fe47aa42
Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
coahuila_vigilancia_gusano_75fcf68a3f
Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan
Captura_de_pantalla_2026_06_03_a_la_s_1_03_19_a_m_62953e518d
Grandiosas Invicto reunirá a seis divas en Monterrey
publicidad

Más Vistas

menor_fiscalia_coahuila_306db6980c
Menor ya está en un entorno seguro: gobernador
Whats_App_Image_2026_06_01_at_15_29_25_df78d68005
Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey
IMG_4402_1bfdd033d9
Localizan cuerpo en estado de descomposición en San Pedro
publicidad
×