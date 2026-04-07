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Coahuila

Retiran unidades de transporte en Ramos Arizpe por alza de tarifa

El municipio indicó que el impacto en el servicio será temporal, ya que los concesionarios cuentan con unidades de respaldo

  • 07
  • Abril
    2026

El municipio de Ramos Arizpe comenzó el retiro de unidades del transporte público que no cumplieron con la renovación comprometida tras el incremento en tarifas autorizado a finales del año pasado.

De acuerdo con el director de Transporte y Movilidad, Juan Alberto García Leija, al menos 10 unidades serán retiradas de circulación por no cumplir con el modelo permitido, mientras que otras deberán ser reparadas antes de volver a operar debido a deficiencias físicas.

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El operativo se activa luego de que venciera el plazo establecido —31 de marzo— para que los concesionarios actualizaran sus unidades, compromiso adquirido desde diciembre como parte del acuerdo que permitió el ajuste en el costo del pasaje.

Las unidades fuera de norma corresponden principalmente a rutas como Mirador, Valle Poniente y Pinos, donde se detectaron fallas que van desde problemas mecánicos hasta condiciones que comprometen la seguridad de los usuarios.

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Entre los requisitos obligatorios para operar, el municipio estableció que las unidades no deben superar los 12 años de antigüedad, además de contar con placas vigentes, seguro activo y condiciones físicas adecuadas.

Regidor afirma que la decisión responde al compromiso de brindar un servicio de transporte adecuado

El regidor Antonio Trejo señaló que esta medida responde al compromiso asumido por los concesionarios tras el ajuste tarifario, ya que se les otorgó tiempo suficiente para mejorar sus unidades y garantizar un servicio adecuado.

Por su parte, el regidor Miguel Osuna indicó que durante las revisiones se detectaron condiciones deficientes en diversas unidades, como fallas mecánicas, ausencia de elementos básicos de seguridad y deterioro en su funcionamiento, lo que hacía necesario retirarlas para proteger a los usuarios.

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Las unidades retiradas deberán ser sustituidas en un plazo de 90 días; de lo contrario, los concesionarios podrían enfrentar la cancelación de sus concesiones, proceso que comenzaría en las próximas semanas.

Autoridades señalaron que algunos transportistas ya realizaron pedidos de nuevas unidades a las armadoras, aunque esto no evitó que se procediera con el retiro, al no cumplir con la fecha límite acordada.

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El municipio indicó que el impacto en el servicio será temporal, ya que los concesionarios cuentan con unidades de respaldo y esquemas de rotación para mantener la cobertura en las rutas.

Este ajuste ocurre en un contexto donde el transporte público ha sido cuestionado por usuarios debido a su estado, por lo que las autoridades buscan elevar los estándares del servicio tras el aumento en tarifas


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