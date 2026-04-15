Retiran techumbres en al menos tres escuelas de Ramos Arizpe

Al menos tres escuelas de Ramos Arizpe han sido intervenidas con el retiro de techumbres ante el riesgo estructural que representaban para estudiantes y personal docente, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Detectan daños en secundaria técnica 82

Uno de los casos corresponde a la Escuela Secundaria Técnica número 82, ubicada en la colonia Fidel Velázquez, donde el director Marco Antonio Moguel confirmó que los trabajos iniciaron el pasado 12 de abril, durante el periodo vacacional, tras detectarse deterioro en la estructura.

El directivo explicó que la techumbre presentaba fallas en sus condiciones, por lo que fue necesario retirarla en su totalidad para evitar riesgos, aunque esto ha generado inconformidad entre padres de familia, ya que era el principal espacio de resguardo para los estudiantes.

También intervienen secundaria en colonia Villasol

Otro de los planteles afectados es la Escuela Secundaria número 3 “Carlos Alberto Madrazo Becerra”, en la colonia Villasol, donde también se realizaron reportes previos a Protección Civil debido al daño estructural detectado.

En este caso, la directora Nora Torres detalló que las autoridades acudieron a inspeccionar el área semanas antes y confirmaron que la techumbre representaba un riesgo, por lo que se procedió a su desmontaje sin afectar las clases, al realizarse durante el receso escolar.

Reposición de infraestructura no será inmediata

Añadió que, aunque existe la promesa de reponer la infraestructura, esta no será inmediata, ya que los planteles deberán integrarse a una lista de espera para su rehabilitación.

El alcalde explicó que estas estructuras no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), ya que en varios casos fueron construidas con materiales inadecuados o sin autorización.

Precisó que, además de estos dos planteles, una tercera escuela también fue intervenida bajo las mismas condiciones, sumando al menos tres casos donde las techumbres tuvieron que ser retiradas por representar un riesgo.

Agregó que el municipio ya trabaja con el Gobierno del Estado para analizar alternativas de apoyo en la reposición de estas estructuras, priorizando la seguridad de la comunidad escolar.

Finalmente, subrayó que estas acciones buscan prevenir accidentes, especialmente ante condiciones climáticas como vientos fuertes o granizadas, que podrían provocar el colapso de este tipo de instalaciones.





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