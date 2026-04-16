Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
techumbre_escuela_6c067bc3d8
Coahuila

Retiran estructuras en planteles de Ramos Arizpe por deficiencias

Autoridades indicaron que estas obras fueron realizadas en algunos casos sin supervisión técnica ni autorización de las instancias correspondientes

  • 16
  • Abril
    2026

La falta de memoria de cálculo y el incumplimiento de normas de seguridad en la construcción de techumbres escolares obligó al retiro de varias estructuras en planteles de Ramos Arizpe.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que estas obras fueron realizadas en algunos casos sin supervisión técnica ni autorización de las instancias correspondientes, lo que derivó en riesgos para la comunidad escolar.

Explicó que las estructuras presentaban deficiencias desde su origen, al no contar con estudios estructurales ni cumplir con lineamientos establecidos por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

Precisó que al menos dos secundarias presentaban este tipo de condiciones, entre ellas la secundaria Carlos Alberto Madrazo, en la colonia Villasol, y la secundaria Técnica 82, en la colonia Fidel Velázquez, donde se detectaron riesgos de desprendimiento de materiales.

El funcionario aclaró que no se trataba de un riesgo de colapso inmediato, pero sí de daños que podían representar un peligro para estudiantes y personal, lo que motivó la intervención durante el periodo vacacional.

Señaló que, en algunos casos, las techumbres fueron impulsadas por padres de familia o comités escolares sin apegarse a las especificaciones técnicas necesarias, lo que derivó en estructuras con una vida útil limitada o deterioro prematuro.

Indicó que la construcción de este tipo de infraestructura debe cumplir con normas estrictas, incluyendo diseño estructural y condiciones de seguridad similares a las de otras edificaciones, lo que garantiza su estabilidad a largo plazo.

Adelantó que se mantiene el diálogo con autoridades educativas para definir la reposición de estas estructuras bajo criterios adecuados, evitando que se repitan irregularidades en futuras obras.

techumbre-escuela1.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_07_20_at_8_21_54_PM_198316dc85
Tiene Apodaca primer torneo oficial de robótica
Multaran_a_Daimay_tras_incendio_por_incumplir_con_seguridad_7c4a9203c8
Multará Protección Civil a Daimay por incendio en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

protesta_denuncia_proyecto9_fiscalia_5740b54d35
'Proyectos 9' acumula 46 denuncias penales por presunto fraude
felix_inclusion_c56653728f
Reporta Félix Arratia avances en programas de inclusión
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_18_45fd40092f
Robos a persona mantienen ligera baja; reforzarán operativos
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
EH_UNA_FOTO_1_3bc34347b8
Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana
Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos
publicidad
×