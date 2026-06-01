Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
menor_fiscalia_coahuila1_5690b44b68
Coahuila

Revisa Fiscalía de Coahuila presunto abuso contra menor

Video muestra el momento en que la menor llora mientras el padre intenta llevársela frente a su madre, que denuncia que la niña es golpeada por el padre

  • 01
  • Junio
    2026

La Fiscalía General del Estado revisa las carpetas de investigación y trabaja en coordinación con diversas dependencias para la aplicación de los protocolos establecidos, luego de que  se tomara conocimiento de una menor de edad que presuntamente fue víctima de abuso físico, donde se señala a su padre.

El fin de semana circuló un video en el que la menor, de 9 años de edad y con residencia en Piedras Negras, llora mientras el padre intenta llevársela frente a su madre, que denuncia en ese momento que la niña es golpeada por el padre.

La dramática reacción de la menor generó múltiples comentarios de apoyo a la madre, quien denunciaba irregularidades en el proceso de la custodia de la niña.

Fuentes del Gobierno de Coahuila dieron a conocer que la menor ya se encuentra estable y bajo el cuidado de un familiar, garantizándole el acceso a la salud, atención psicológica y demás derechos que permitan su libre desarrollo.

Confirma gobernador que menor se encuentra bajo con su familia materna

El gobernador Manolo Jiménez calificó de lamentable los hechos en donde una menor denunció el presunto abuso por parte de su padre.

“La menor ya está con su familia materna”, confirmó.

Indicó que ya se está investigando el caso a fondo viendo por el bien de la menor.

“Se tomaron cartas en el asunto y al momento la situación ya está en paz”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_vigilancia_gusano_75fcf68a3f
Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan
IMG_2619_e1842111dd
Invierte Coahuila 50 mdp contra el gusano barrenador
lluvia_paraguas_3d0c46873b
Alertan por lluvias a partir del miércoles en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

messi_premio_asturias_99fe47aa42
Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
coahuila_vigilancia_gusano_75fcf68a3f
Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan
Captura_de_pantalla_2026_06_03_a_la_s_1_03_19_a_m_62953e518d
Grandiosas Invicto reunirá a seis divas en Monterrey
publicidad

Más Vistas

menor_fiscalia_coahuila_306db6980c
Menor ya está en un entorno seguro: gobernador
Whats_App_Image_2026_06_01_at_15_29_25_df78d68005
Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey
IMG_4402_1bfdd033d9
Localizan cuerpo en estado de descomposición en San Pedro
publicidad
×