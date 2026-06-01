Revisa Fiscalía de Coahuila presunto abuso contra menor

La Fiscalía General del Estado revisa las carpetas de investigación y trabaja en coordinación con diversas dependencias para la aplicación de los protocolos establecidos, luego de que se tomara conocimiento de una menor de edad que presuntamente fue víctima de abuso físico, donde se señala a su padre.

El fin de semana circuló un video en el que la menor, de 9 años de edad y con residencia en Piedras Negras, llora mientras el padre intenta llevársela frente a su madre, que denuncia en ese momento que la niña es golpeada por el padre.

La dramática reacción de la menor generó múltiples comentarios de apoyo a la madre, quien denunciaba irregularidades en el proceso de la custodia de la niña.

Fuentes del Gobierno de Coahuila dieron a conocer que la menor ya se encuentra estable y bajo el cuidado de un familiar, garantizándole el acceso a la salud, atención psicológica y demás derechos que permitan su libre desarrollo.

Confirma gobernador que menor se encuentra bajo con su familia materna

El gobernador Manolo Jiménez calificó de lamentable los hechos en donde una menor denunció el presunto abuso por parte de su padre.

“La menor ya está con su familia materna”, confirmó.

Indicó que ya se está investigando el caso a fondo viendo por el bien de la menor.

“Se tomaron cartas en el asunto y al momento la situación ya está en paz”.

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