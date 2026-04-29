Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
coahuila_revisa_texas_mopdelos_para_aprovechas_gas_shale_267d03b3e9
Coahuila

Coahuila revisa modelos para aprovechar gas shale en Texas

Jiménez Salinas recordó que ya se conformó un comité de expertos para profundizar en temas clave como el cuidado del agua y protección al medio ambiente

  • 29
  • Abril
    2026

Coahuila busca avanzar en el aprovechamiento de gas shale con asesoría técnica y una revisión puntual de los riesgos ambientales, luego de una visita del gobernador Manolo Jiménez Salinas a Texas como parte del proyecto Gas Coahuila.

El mandatario estatal señaló que esta gira forma parte de un plan que se trabaja desde hace varios meses en coordinación con el Gobierno Federal, con el objetivo de estructurar una ruta técnica para el posible desarrollo energético del estado.

Jiménez Salinas recordó que ya se conformó un comité de expertos para profundizar en temas clave como el cuidado del agua, la protección del medio ambiente y la medición del impacto económico y laboral que podría generar el proyecto.

El gobernador indicó que la visita permitió acercarse a experiencias de especialistas que ya trabajan en el aprovechamiento de este tipo de gas, con el fin de valorar qué prácticas podrían aplicarse en Coahuila.

También señaló que el Estado mantiene potencial en energías renovables, aunque subrayó que para atraer inversiones se requiere certeza y reglas claras, luego de que en años anteriores algunos proyectos se detuvieron por falta de certidumbre.

El gobernador afirmó que desde la Secretaría de Energía federal se han comenzado a liberar proyectos e inversiones, lo que abre una nueva etapa para el desarrollo energético en Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ninos_ninas_tesoro_mas_importante_gobernador_e968acd2f9
Niñas y niños son el mayor tesoro de Coahuila: Gobernador
IMG_5990_473d77c1d0
Apoya Coahuila a estudiantes que buscan estudiar ne el extranjero
EH_UNA_FOTO_39d35e17aa
Realizan más de 150 festejos por el Día del Niño en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

apuesta_alcaldes_saltillo1_d10e8b150e
Apuesta entre alcaldes beneficia con equipo a escuela de Saltillo
Wall_Street_rojo_b22daeddd9
Wall Street abre en verde tras resultados positivos empresariales
Mayakoba_2_78a28c86dc
Inversiones inmobiliaria de Monterrey a Playa del Carmen
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×