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Nuevo León

Advierte PC de NL bajas temperaturas y viento por Frente Frío 48

Un gran cambio climático se aproxima en la entidad debido a un nuevo sistema frontal; revisa aquí los detalles y tómalo en cuenta para tus planes.

  • 01
  • Mayo
    2026

Protección Civil de Nuevo León advirtió sobre un cambio en las condiciones del clima debido al ingreso del Frente Frío 48, el cual provocará lluvias y fuertes rachas de viento en distintas regiones del estado.

El sistema frontal interactuará con un canal de baja presión, lo que generará precipitaciones de ligeras a moderadas durante la tarde y noche de este viernes, principalmente en las zonas Norte, Metropolitana, Oriente y Citrícola.

Además de las lluvias, la masa de aire polar asociada al frente frío favorecerá un descenso en la temperatura que se mantendrá durante el fin de semana.

¿Cuáles serán las temperaturas mínimas en Nuevo León?

Para este sábado 2 de mayo, se prevén las siguientes temperaturas mínimas por región:

Norte: 14 a 16°C
Oriente: 16 a 18°C
Metropolitana: 14 a 16°C
Citrícola: 14 a 16°C
Montañosa: 8 a 10°C
Sur: 14 a 16°C

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¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil?

Ante estas condiciones, Protección Civil de Nuevo León emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Manejar con precaución ante lluvia y viento.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Las autoridades recordaron que, en caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.

El monitoreo del sistema se mantiene activo desde el Centro de Emergencias de Protección Civil Nuevo León, en coordinación con CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades continúan vigilando la evolución del Frente Frío 48 y no descartan ajustes en el pronóstico conforme avance el sistema en la entidad.


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