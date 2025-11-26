Rinde Manolo Jiménez su segundo informe y apuesta a la seguridad

El estado de Coahuila, gobernado por el priísta Manolo Jiménez, tiene el segundo lugar nacional en seguridad y es gracias a la coordinación que tienen con la administración federal, sostuvo el propio mandatario en su segundo informe de gobierno.

Por ello, Jiménez agradeció a las corporaciones federales como la Guardia Nacional, el Ejército y al titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

“Quiero agradecer a la presidenta de México, al secretario de Seguridad Pública federal, al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, a la Fiscalía General del Estado y de la República, y un especial reconocimiento a nuestros elementos de la Policía Estatal y policías municipales por su apoyo para cuidar Coahuila”, destacó el mandatario coahuilense en su discurso.

Gracias a esa coordinación, abundó, Coahuila tiene la capital más segura del país (Saltillo), y Torreón está entre las urbes donde la gente se siente más segura.

En su mensaje, el gobernador priísta dijo que en dos años ha invertido $7,500 millones en programas de seguridad y equipamiento y planea llegar a los $12,000 millones el siguiente año.

Con la presencia de más de 7,000 asistentes de las diversas regiones y sectores sociales de Coahuila, Jiménez Salinas rindió ayer miércoles su Segundo Informe Ciudadano, en el Coliseo Centenario de Torreón.

Ahí anunció que el presupuesto estatal de seguridad crecerá 10% en 2026, superando los $4,000 millones de pesos para fortalecer la estrategia de blindaje, prevención e infraestructura operativa en la entidad.

“Por primera vez desde que existen las mediciones del Inegi en la materia, Coahuila es el estado más seguro del norte del país y el segundo más seguro de México, a partir de un modelo basado en coordinación, prevención, proximidad, inteligencia y fuerza”, señaló

En materia de seguridad, el gobernador detalló que en estos dos años se construyeron 15 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Marina.

Se instalaron tres arcos de seguridad en carretera y se entregaron 397 patrullas y vehículos blindados, además de armamento, municiones, uniformes y equipo táctico.

Sostuvo que Coahuila es el estado con menos homicidios del país y que se tiene resuelto el 98% de los homicidios de alto impacto, lo que —dijo— envía el mensaje de que “en Coahuila, el que la hace, la paga”.

Jiménez Salinas resaltó también el reforzamiento institucional con la creación de la Fiscalía de las Mujeres, la Policía Violeta, el fortalecimiento de los Centros de Empoderamiento y la instalación de 500 Puntos Violeta en coordinación con diversas instituciones y empresas, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en todas las regiones del estado.

Eje social

En el eje social, expuso los avances de la estrategia Mejora Coahuila, con 1,230 brigadas y 421 mercaditos, apoyos alimentarios y la tarjeta Mera Mera, que representa beneficios económicos estimados de hasta 20 mil pesos por familia.

Además, informó una inversión conjunta de $1,500 millones de pesos con los municipios en obras de drenaje, pavimento, electrificación, techos, cuartos y acciones de abasto y ahorro de agua en regiones como La Laguna, la Carbonífera y Cinco Manantiales.

Desarrollo económico

Sobre el desarrollo económico, el gobernador señaló que en estos dos años se concretó la llegada de 170 inversiones nacionales y extranjeras por 150 mil millones de pesos, que generarán más de 66 mil empleos formales. Añadió que se detonaron 800 millones de pesos en infraestructura aeroportuaria y nuevas rutas aéreas desde Saltillo, Torreón y Piedras Negras, con lo que se busca fortalecer la conectividad y competitividad del estado.

Infraestructura

En infraestructura, destacó una inversión de $3,000 millones de pesos en grandes obras distribuidas en todas las regiones: el bulevar Nazario Ortiz, Los Pastores y la ampliación de la carretera a Derramadero en la región Sureste; el Libramiento Carlos Salinas y el paso inferior y par vial Almadén–Coahuila en la región Centro; la rehabilitación total de la Autopista Premier y el inicio de la Ruta Fiscal en el norte; y el Sistema Vial Abastos–Independencia, así como programas de recarpeteo en La Laguna.

Educación

En educación, Jiménez Salinas recordó la entrega de 500 mil paquetes de útiles escolares gratuitos para alumnas y alumnos de primarias y secundarias públicas, el fortalecimiento de programas rurales de transporte, uniformes y conectividad, y una inversión de más de 500 millones de pesos en construcción y mejora de planteles. Subrayó además el avance del programa Level Up, que impulsa la enseñanza del inglés a más de 300 mil estudiantes.

Salud

En salud, informó que se incrementó el presupuesto en 30%, se rehabilitaron y equiparon los 14 hospitales generales y los 133 centros de salud del estado.

Dijo que se alcanzó un abasto de medicamentos del 85% y se implementó un programa de telemedicina que ha permitido realizar alrededor de 9,000 consultas con especialistas sin que los pacientes deban trasladarse largas distancias. Asimismo, se han entregado 30 mil tarjetas de Salud Popular para personas sin seguridad social, que dan acceso gratuito a consultas, estudios, medicamentos y cirugías.

Llama a mantener la unidad

Al cerrar su mensaje, el gobernador llamó a mantener la unidad política y social en torno a la estabilidad y la seguridad del estado. Aseguró que Coahuila es hoy “uno de los mejores lugares para vivir en México” y convocó a la ciudadanía a seguir trabajando en equipo “por la seguridad, el empleo y las familias”, con la consigna de que en la entidad “no se polariza ni se divide, se trabaja para ir puro pa’ delante”.





