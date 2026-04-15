Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
finanzas_cb82530ecf
Finanzas

Consumo crece, pero rinde menos en hogares mexicanos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta alza de 2.1% en gasto familiar, pero inflación reduce el poder adquisitivo en 2026

  • 15
  • Abril
    2026

Los hogares mexicanos continúan gastando, pero cada vez obtienen menos por su dinero. Así lo revela el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que anticipa un crecimiento anual de 2.1% en el consumo privado durante febrero y marzo de 2026, una cifra que, aunque positiva en apariencia, refleja una realidad más compleja marcada por la inflación.

De acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), herramienta que adelanta el comportamiento del gasto familiar, el consumo registraría un incremento mensual de apenas 0.2% en febrero y nulo crecimiento en marzo, lo que apunta a una desaceleración en el ritmo de gasto.

El índice del consumo se ubicaría en 112.4 puntos (base 2018=100) en ambos meses, lo que confirma una tendencia de estabilidad, pero sin señales claras de expansión.

Inflación golpea el bolsillo

Aunque el consumo crece en términos nominales, el contexto inflacionario cambia la lectura. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación en México rondará el 3.9% en 2026, por encima del crecimiento del consumo.

Esto implica que, en términos reales, las familias están perdiendo poder adquisitivo, pues gastan más dinero, pero pueden comprar lo mismo o incluso menos. El alza en precios de energéticos y productos básicos continúa presionando el presupuesto de los hogares.

EH UNA FOTO - 2026-04-15T084209.459.jpg

El IOCP funciona como un termómetro adelantado de la economía doméstica. A diferencia del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), que se publica con un rezago de nueve semanas, este indicador ofrece una primera estimación en apenas dos semanas, lo que permite anticipar tendencias clave.

Para febrero y marzo, los datos muestran una “estabilidad frágil”. El consumo no cae, pero tampoco avanza con fuerza, lo que refleja cautela en el gasto y limitaciones en el ingreso disponible.

El hecho de que el consumo no disminuya no necesariamente indica una mejora en el bienestar. Por el contrario, evidencia que las familias siguen gastando para cubrir necesidades básicas, aun cuando su capacidad de compra está debilitada.

En este contexto, el comportamiento del consumo se convierte en una señal clave para autoridades y analistas, ya que refleja las tensiones entre ingresos, precios y condiciones económicas generales.

Los datos definitivos del IMCP serán publicados el 15 de mayo de 2026, pero para entonces, el impacto en el bolsillo de los mexicanos ya será una realidad palpable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_tortillas_d4d7568319
Advierten que subir precio de la tortilla presionará la inflación
finanzas_canasta_cb4f9f2261
Sheinbaum analiza frenar alza de precio de la canasta básica
aumento_tortilla_0ab8174ebd
Se mantiene el precio de la tortilla en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_04_16_223242_f520233247
Refuerzan patrullajes en San Pedro tras ejecución en Arboleda
8d78eda1_07dc_49ce_9ec9_fb3d7410d940_6366b3baa7
Crean Unidad de Derechos Humanos en Parras de la Fuente
Captura_de_pantalla_2026_04_16_215943_0fac148956
UTNL participará en proyecto internacional de radioastronomía
publicidad

Más Vistas

Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos
EH_UNA_FOTO_1_3bc34347b8
Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
publicidad
×