Consumo crece, pero rinde menos en hogares mexicanos

Los hogares mexicanos continúan gastando, pero cada vez obtienen menos por su dinero. Así lo revela el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que anticipa un crecimiento anual de 2.1% en el consumo privado durante febrero y marzo de 2026, una cifra que, aunque positiva en apariencia, refleja una realidad más compleja marcada por la inflación.

De acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), herramienta que adelanta el comportamiento del gasto familiar, el consumo registraría un incremento mensual de apenas 0.2% en febrero y nulo crecimiento en marzo, lo que apunta a una desaceleración en el ritmo de gasto.

El Indicador Oportuno del Consumo Privado #IOCP prevé las siguientes variaciones anuales en el Indicador Mensual del Consumo Privado #IMCP:



⬆️ 2.1% para febrero 2026

⬆️ 2.1% para marzo 2026



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El índice del consumo se ubicaría en 112.4 puntos (base 2018=100) en ambos meses, lo que confirma una tendencia de estabilidad, pero sin señales claras de expansión.

Inflación golpea el bolsillo

Aunque el consumo crece en términos nominales, el contexto inflacionario cambia la lectura. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación en México rondará el 3.9% en 2026, por encima del crecimiento del consumo.

Esto implica que, en términos reales, las familias están perdiendo poder adquisitivo, pues gastan más dinero, pero pueden comprar lo mismo o incluso menos. El alza en precios de energéticos y productos básicos continúa presionando el presupuesto de los hogares.

El IOCP funciona como un termómetro adelantado de la economía doméstica. A diferencia del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), que se publica con un rezago de nueve semanas, este indicador ofrece una primera estimación en apenas dos semanas, lo que permite anticipar tendencias clave.

Para febrero y marzo, los datos muestran una “estabilidad frágil”. El consumo no cae, pero tampoco avanza con fuerza, lo que refleja cautela en el gasto y limitaciones en el ingreso disponible.

El hecho de que el consumo no disminuya no necesariamente indica una mejora en el bienestar. Por el contrario, evidencia que las familias siguen gastando para cubrir necesidades básicas, aun cuando su capacidad de compra está debilitada.

En este contexto, el comportamiento del consumo se convierte en una señal clave para autoridades y analistas, ya que refleja las tensiones entre ingresos, precios y condiciones económicas generales.

Los datos definitivos del IMCP serán publicados el 15 de mayo de 2026, pero para entonces, el impacto en el bolsillo de los mexicanos ya será una realidad palpable.

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