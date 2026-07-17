Ante el riesgo de que impactaran contra la infraestructura fronteriza, las autoridades de Eagle Pass ordenaron el cierre preventivo de los puentes

Inicio / Coahuila / Río Bravo arrastra boyas y cierran puentes entre Coahuila y Texas

La fuerza de la corriente del Río Bravo provocó el arrastre de cerca de un centenar de boyas flotantes instaladas por el gobierno de Estados Unidos para contener el cruce irregular de migrantes, situación que obligó al cierre preventivo de los puentes internacionales en Eagle Pass, Texas.

La emergencia se registró durante la madrugada de este viernes, luego de que las intensas lluvias acumuladas durante cuatro días en la región norte de Coahuila incrementaran significativamente el caudal del río y desprendieran parte del sistema de barreras acuáticas colocado por autoridades estadounidenses.

Cierran cruces por riesgo a la infraestructura

Ante la posibilidad de que las boyas impactaran contra las estructuras de los cruces fronterizos, las autoridades de Eagle Pass ordenaron el cierre temporal de los Puentes Internacionales I y II, así como del puente ferroviario que conecta a Estados Unidos con Piedras Negras, Coahuila.

Las boyas, con un peso aproximado de una tonelada cada una, fueron arrastradas por la corriente desde una zona ubicada a unos 19 kilómetros al norte de Eagle Pass, avanzando río abajo con fuerza suficiente para representar un riesgo para los pilares de concreto que sostienen los cruces internacionales.

Sistema instalado para contener la migración

Las estructuras flotantes forman parte de las medidas implementadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en coordinación con la Guardia Nacional de Texas, dentro de una estrategia para inhibir los cruces migratorios irregulares por el Río Bravo.

El alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, informó que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el desplazamiento de las boyas mediante drones y equipos especializados.

“Estamos monitoreando con drones el desplazamiento de las boyas, pero hasta ahora no existe un método seguro para detenerlas antes de que lleguen a los puentes”, señaló el funcionario.

Afectaciones en ambos lados de la frontera

El cierre preventivo generó complicaciones inmediatas para cientos de personas que diariamente utilizan los cruces internacionales para trabajar, estudiar o realizar actividades comerciales.

Automovilistas y peatones quedaron varados tanto en Piedras Negras como en Eagle Pass, mientras que el flujo de mercancías también registró retrasos debido a la suspensión temporal de operaciones.

Equipos de emergencia fueron desplegados en la zona para monitorear el comportamiento del río y actuar en caso de que las boyas alcanzaran las estructuras fronterizas.