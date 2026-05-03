Olivia Rodrigo interpreta su nueva canción 'begged' en SNL

La cantante Olivia Rodrigo presentó en vivo su nueva canción “begged”, durante su participación en Saturday Night Live el 2 de mayo de 2026, marcando así su debut como intérprete del tema en televisión nacional.

La presentación formó parte de su doble aparición como anfitriona e invitada musical del programa.

“begged” es una balada emotiva incluida en el próximo álbum de la cantante, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, programado para lanzarse el 12 de junio de 2026.

Olivia Rodrigo performs new song ‘begged’ on SNL. pic.twitter.com/QGKBZ9l0T9 — Pop Base (@PopBase) May 3, 2026

El tema muestra un giro más vulnerable y contemplativo en su estilo, explorando la sensación de rogar por afecto dentro de una relación desigual y la dificultad de aceptar un amor que no es correspondido de forma plena.

La canción fue interpretada en un montaje escénico íntimo, con Olivia sentada en un columpio, elemento visual que también aparece en la portada del álbum.

En esta presentación especial contó con coros de la artista Weyes Blood, aportando un tono etéreo y cinematográfico al performance.

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El tema gira en torno a la necesidad emocional y el miedo a perder un vínculo afectivo.

En su estructura, la canción combina versos introspectivos con un coro melancólico que subraya la contradicción entre aceptar migajas emocionales y desear un amor completo.

Un proyecto más experimental

El álbum al que pertenece la canción ha sido descrito por la propia Olivia como una colección de “sad love songs”, con influencias de su etapa en Londres y un sonido más cinematográfico y etéreo que sus trabajos anteriores.

El proyecto representa su trabajo más experimental hasta la fecha, manteniendo su estilo emocional característico.

Además, el primer sencillo del disco, “drop dead”, fue lanzado previamente en abril de 2026, mostrando un contraste más energético frente a la atmósfera introspectiva de “begged”.

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El performance de “begged” en SNL se volvió rápidamente viral, con clips circulando en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

Previo a su estreno televisivo, la canción ya había sido presentada en un evento privado con política de no grabación, lo que alimentó especulaciones sobre su tono y contenido.

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Hasta el momento, no se ha confirmado si será lanzada como sencillo oficial antes del estreno completo del álbum.

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