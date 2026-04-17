Olivia Rodrigo deslumbra en Versalles con 'Drop Dead'

La cantante Olivia Rodrigo vuelve a captar la atención global con el estreno de su nuevo sencillo “Drop Dead”, acompañado de un videoclip grabado en el emblemático Palacio de Versalles, uno de los escenarios más icónicos de la historia europea.

Dirigido por Petra Collins, con quien ya colaboró en “good 4 u”, el video muestra a la artista recorriendo los opulentos salones del recinto francés con una actitud desenfadada. Corre, baila, twerkea con audífonos rosas y toca su ya característica guitarra en medio de una estética barroca dominada por dorados y espejos.

El videoclip destaca por la fusión entre la arquitectura histórica de Versalles y elementos de la cultura pop actual.

La artista convierte el palacio en un personaje más dentro de la narrativa visual, reforzando esta idea incluso en la letra, donde canta: “lookin’ like an angel on the walls of Versailles”.

La propuesta visual ha sido interpretada como una apuesta por integrar lo clásico con lo moderno, consolidando la evolución estética de Rodrigo y su interés por explorar nuevos lenguajes audiovisuales.

Una canción sobre el vértigo del enamoramiento

“Drop Dead” aborda la intensidad emocional de un nuevo amor. Desde la euforia inicial hasta la ansiedad y la vulnerabilidad que acompañan un “crush”.

La letra incluye referencias a la intuición, el “stalking” en redes sociales, la astrología, con la mención de Piscis y Géminis, e incluso guiños a The Cure.

La propia Rodrigo ha explicado que escribió la canción tras una cita inolvidable, buscando capturar esa mezcla de emoción, fantasía y nerviosismo que surge al conocer a alguien especial.

El sencillo marca el inicio de una nueva etapa musical con su tercer disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que será lanzado el 12 de junio de 2026 bajo el sello Geffen Records.

Lee aquí la nota completa: Olivia Rodrigo lanzará su tercer álbum este junio 2026

Este proyecto llega después del éxito de Sour y Guts, trabajos que consolidaron a la cantante como una de las voces más influyentes del pop contemporáneo.

Un rodaje poco común en Versalles

De acuerdo con diversas versiones, el videoclip podría ser uno de los primeros,o incluso el primero, en filmarse dentro de los apartamentos reales del Palacio de Versalles, lo que añade un valor simbólico y visual a la producción.

La elección del recinto no fue casual. La cantante reveló que la inspiración surgió tras obsesionarse con escenarios similares en el videojuego Fortnite, lo que la llevó a imaginar un videoclip en un entorno majestuoso y casi irreal.

El lanzamiento no solo generó entusiasmo, sino también teorías entre seguidores, quienes han identificado posibles referencias a su pasada relación con Louis Partridge.

Además, el videoclip desató una ola de memes y comentarios en redes sociales, donde muchos aseguran que la artista “los hizo caer muertos”, en alusión al título del tema.

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