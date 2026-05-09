Asume Laura Fernández presidencia de Costa Rica

Laura Fernández juró este viernes como nueva presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030 y confirmó la continuidad política del llamado “chavismo” al nombrar al exmandatario Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y Hacienda.

La politóloga se convirtió en la segunda mujer en ocupar la presidencia del país centroamericano y dejó claro en su discurso inaugural que dará seguimiento al proyecto político impulsado por Chaves durante los últimos años.

“Soy la heredera de ese cambio”, afirmó Fernández durante la ceremonia oficial. “Mi promesa no es sólo administrar la herencia, sino multiplicarla y llevarla a cada rincón de Costa Rica”.

Rodrigo Chaves conservará influencia en el nuevo gobierno

El nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y de Hacienda consolidó su permanencia dentro del nuevo gobierno y le permitirá mantener una fuerte influencia política durante los próximos cuatro años.

Además, el cargo le garantiza inmunidad legal mientras permanezca como integrante del gabinete presidencial, lo que deja en pausa diversos procesos abiertos en su contra tanto en el Ministerio Público como en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Durante su administración, Chaves enfrentó dos intentos en la Asamblea Legislativa para retirarle la inmunidad. Uno ocurrió en septiembre de 2025 por presuntas presiones relacionadas con un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mientras que otro fue promovido por el Tribunal Supremo de Elecciones tras acusaciones de presunta “beligerancia política” durante la campaña electoral.

El Ministerio de la Presidencia en Costa Rica es considerado uno de los puestos más importantes del gabinete, ya que funge como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Fernández promete continuar proyectos de infraestructura y seguridad

Entre las prioridades de su administración, Laura Fernández mencionó proyectos que quedaron pendientes en el gobierno anterior, como el desarrollo del tren eléctrico de pasajeros y distintas obras de infraestructura vial.

La mandataria también aseguró que continuará con estrategias enfocadas en seguridad pública, incluida la construcción de una “megacárcel” destinada al combate contra el crimen organizado.

Fernández defendió además la necesidad de impulsar cambios dentro del sistema judicial costarricense, aunque afirmó que respetará la división de poderes.

“Tenemos la madurez para reconocer lo que está bien, pero también valor y determinación para corregir lo que está mal. Eso implica revisar nuestra institucionalidad”, expresó la presidenta.

La nueva mandataria añadió que su objetivo será recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia, en medio de las críticas que realizó Chaves durante su administración contra el Poder Judicial por el incremento de la inseguridad.

Costa Rica busca fortalecer relación con Donald Trump

Otra de las decisiones que llamó la atención fue el nombramiento del segundo vicepresidente, Douglas Soto, como embajador en Washington, una medida con la que Fernández busca fortalecer la relación bilateral con el gobierno del presidente de EUA, Donald Trump.

En representación de Trump acudió a San José la enviada especial Kristi Noem, quien participó en los actos oficiales del cambio de mando.

En marzo pasado, Rodrigo Chaves firmó con EUA un acuerdo para que Costa Rica reciba hasta 25 deportados por semana provenientes de territorio estadounidense.

Presidentes y líderes internacionales asistieron al cambio de mando

A la ceremonia asistieron distintas figuras internacionales, entre ellas el presidente de Chile, José Antonio Kast; los mandatarios de Guatemala, Panamá y República Dominicana; además del rey de España, Felipe VI.

También acudió el presidente del gobierno de Israel, Isaac Herzog, mientras que destacaron las ausencias de líderes aliados de Trump en América Latina, como el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele.

Con la llegada de Laura Fernández al poder, Costa Rica inicia una nueva administración marcada por la continuidad del proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves y por una agenda centrada en infraestructura, seguridad y relaciones cercanas con EUA.

Comentarios