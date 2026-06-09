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Coahuila

Sale a la luz video de la detención de Tony Flores

Durante la grabación del arresto del empresario, también se capturaron los reclamos de policías y los insultos de su hermana Tania Flores

  • 09
  • Junio
    2026

Este martes circuló un video grabado presuntamente por elementos de Seguridad Pública que participaron en la detención del empresario Antonio Flores Guerra, a quien el mismo martes le fueron suspendidos sus derechos como diputado por faltas injustificadas.

Por la madrugada, Flores Guerra fue detenido y posteriormente liberado por elementos de la Policía Municipal y Estatal en una carretera estatal, luego de que él y su hermana Tania llegaran a “rescatar” a unos escoltas a bordo de una camioneta blindada.

Los hermanos Flores discutieron con los elementos que habían detenido a los colaboradores en una camioneta blindada, y trataron de retirarse a bordo del vehículo; sin embargo, fueron detenidos poco después.

Al ser interceptados, Tania agredió verbalmente a los oficiales, quienes finalmente bajaron a los dos hermanos del vehículo.

Al proceder al arresto de Tony Flores, este se mostraba más preocupado por su reloj de lujo que por su detención en sí.

“Me estás chingando el reloj… déjame, lo entrego nomás”, le dice a uno de los policías que tratan de colocarle las esposas, mientras al fondo se escucha gritando a Tania Flores, lanzando insultos.

Al final del video se escucha un diálogo entre un policía y el empresario.

“Tony acuérdate quién ayudó a tu papá cuando salió moribundo de la Sección 38. Acuérdate que lo sacamos en una puta mesa”, le dice el oficial. “Yo no te hice nada”, le responde Tony Flores ya esposado.


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