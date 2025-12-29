Podcast
Deportes

Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami

El compañero de Jokic, Spencer Jones, lo pisó accidentalmente durante una jugada defensiva cuando quedaban solo tres segundos para el medio tiempo

  29
  Diciembre
    2025

Los Denver Nuggets dan un paso hacia adelante y dos hacia atrás.

Y es que, en su partido de este lunes, Nikola Jokic estaba liderando a los de Colorado ante el Heat de Miami con 21 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes en la primera mitad y con asistencias por detrás de la espalda.

Pero después vino el retroceso de Denver, pues un compañero de equipo, con aproximadamente tres segundos restantes antes del medio tiempo, pisó a Jokic, quien resultó lesionado.

El serbio salió cojeando de la cancha después de aparentemente lesionarse la rodilla izquierda justo antes del medio tiempo.

Para la segunda mitad, el líder de los Nuggets estuvo en la cancha y el equipo no dijo inmediatamente si se trata de una lesión grave.

En caso de ser una baja prolongada para Denver, sería un golpe brutal para la franquicia, pues para el juego de este lunes, llegaba con un promedio de 29,9 unidades, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias, bien encaminado hacia un promedio de triple-doble por segunda temporada consecutiva.

¿Cómo se lesionó Nikola Jokic?

Jokic estaba solo bajo la canasta y dio un paso adelante para ayudar a Spencer Jones de Denver a defender una entrada del mexico-estadounidense Jaime Jaquez Jr. de Miami mientras el tiempo estaba a punto de expirar en el segundo cuarto. Mientras retrocedía, Jones pisó el pie izquierdo de Jokic y pareció que la rodilla del centro se dobló.

Jokic colapsó en la cancha, agarrándose la rodilla y retorciéndose de dolor. Fue ayudado a ponerse de pie y luego se dirigió al vestuario por su propio pie.

Esto ha generado dudas sobre el futuro inmediato de Denver, quien, pese a las lesiones de Christian Braun (esguince de tobillo izquierdo), Aaron Gordon (distensión en el tendón de la corva derecho) y Cam Johnson (manejo de lesión en la rodilla derecha), había logrado salir adelante en gran parte por Jokic, pero esta nueva lesión pondrá a prueba a los Nuggets una vez más esta temporada.


