Coahuila

Saltillo Halcones realiza su foto oficial en el Mirador 

La actividad se desarrolló en un ambiente de unidad y proyección hacia la comunidad, destacando que en Coahuila se impulsa el deporte joven y local

  • 05
  • Septiembre
    2025

Con el objetivo de continuar fomentando el deporte, el equipo de fútbo Halcones de saltillo llevó a cabo la toma de su fotografía oficial en el Mirador de la ciudad de Saltillo.

La actividad se desarrolló en un ambiente de unidad y proyección hacia la comunidad, destacando que en Coahuila se impulsa el deporte joven y local. 

Autoridades señalaron que este tipo de eventos son posibles gracias a las condiciones de seguridad y al respaldo institucional encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

El equipo se declaró listo para la temporada, con el compromiso de representar con orgullo a la ciudad y fortalecer el interés de la juventud en la práctica deportiva.

Jugadores y cuerpo técnico coincidieron en señalar la importancia del respaldo social y gubernamental hacia el deporte.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 5.21.04 PM.jpeg

“Es un orgullo portar esta camiseta y saber que contamos con el apoyo de nuestra gente. Queremos que los jóvenes vean en nosotros un ejemplo de disciplina y constancia”, expresó uno de los integrantes del equipo."

Por su parte, el entrenador destacó que la fotografía oficial en un punto tan emblemático de Saltillo simboliza la unión del equipo con su comunidad.

“Estamos convencidos de que no solo representamos a un equipo, sino a toda una ciudad que confía en nosotros. Nuestro compromiso es dejarlo todo en la cancha”, subrayó.

Asimismo, familias y aficionados que presenciaron la sesión reconocieron la labor del equipo.

“Es muy bonito ver cómo se fomenta el deporte en la juventud. Este tipo de acciones motiva a los niños a seguir el camino de la actividad física y a soñar con llegar lejos”, comentó un padre de familia que asistió al evento.

Con esta fotografía oficial, los Saltillo Halcones inician una temporada en la que buscarán no solo cosechar triunfos deportivos, sino también consolidarse como un referente positivo para la sociedad.


