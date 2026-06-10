Se alista Coahuila para recibir a turistas del Mundial

Aunque no será sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Coahuila busca aprovechar la cercanía con Monterrey para atraer visitantes nacionales y extranjeros que asistirán al torneo, aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal afirmó que la entidad ya concluyó una estrategia de promoción turística dirigida tanto al mercado nacional como a países cuyas selecciones disputarán encuentros en Nuevo León, con el objetivo de posicionar a Coahuila como una opción complementaria para los aficionados que viajen a la región.

“Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya hicimos una campaña de publicidad, estamos promocionando a nuestro estado en diferentes estados del país y también en otros países del mundo”, señaló.

Jiménez Salinas destacó que la oferta turística de Coahuila se concentra en sus pueblos mágicos, zonas desérticas, montañas y bosques, atractivos que podrían captar parte de la derrama económica generada por el evento deportivo más importante del planeta.

Indicó que el estado se encuentra preparado para recibir a los visitantes que decidan extender su estancia más allá de las ciudades sede del Mundial y conocer otros destinos del norte de México.

El gobernador reiteró que la estrategia busca aprovechar la proyección internacional del torneo y convertir a Coahuila en un punto de interés para turistas que acudirán a los partidos programados en Monterrey durante la justa mundialista.

Comentarios