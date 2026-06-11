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Coahuila

Se concretan 51 matrimonios comunitarios en Saltillo

DIF Saltillo reafirma su compromiso de promover la estabilidad familiar y apoyar a las parejas que desean formalizar su relación en la capital coahuilense

  • 11
  • Junio
    2026

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y fortalecer la unión familiar, el DIF Municipal de Saltillo llevó a cabo la edición 2026 de las Bodas Comunitarias, ceremonia en la que 51 parejas formalizaron legalmente su relación. El evento reunió a decenas de familias que acompañaron a los contrayentes en este importante paso de sus vidas.

Promueven la integración familiar y la seguridad jurídica

Durante la jornada, las parejas recibieron el respaldo de las autoridades municipales para consolidar su unión mediante un trámite accesible que busca fomentar la integración familiar y ofrecer seguridad legal a quienes deciden construir un proyecto de vida en común. La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de alegría, emoción y compromiso.

Autoridades municipales destacaron que este programa representa una oportunidad para que más ciudadanos regularicen su situación civil y accedan a los beneficios legales que otorga el matrimonio.

Con estas acciones, el DIF Saltillo reafirma su compromiso de promover la estabilidad familiar y apoyar a las parejas que desean formalizar su relación en la capital coahuilense.


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