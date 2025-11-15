Cerrar X
Coahuila

Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón

El partido entre la Selección Mexicana y Uruguay celebrado en Torreón dejó una derrama económica de $150 millones de pesos y una ocupación hotelera de 100%

El partido amistoso entre la Selección Mexicana y Uruguay celebrado en Torreón dejó una derrama económica cercana a los 150 millones de pesos y una ocupación hotelera del 100%, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario destacó que el encuentro, fruto de la coordinación entre la Federación Mexicana de Fútbol, el Club Santos Laguna y el Gobierno del Estado, no solo atrajo a miles de aficionados, sino que se convirtió en un motor económico y un escaparate turístico para la región.

Jiménez Salinas señaló que Coahuila se consolida como sede de eventos de talla mundial gracias a las condiciones de seguridad que mantiene y a su creciente oferta turística, gastronómica y cultural.

Subrayó que el ambiente generado por el partido rumbo al Mundial 2026 llenó restaurantes, comercios y servicios, posicionando a la Laguna como un destino atractivo para el turismo deportivo, respaldado además por un operativo de seguridad sin precedentes en coordinación con autoridades municipales.

La Federación Mexicana de Fútbol, a través de su presidente ejecutivo, Ivar Sisniega Campbell, refrendó su confianza en Coahuila por ser un estado con paz y orden, condiciones que permitieron un desarrollo impecable del evento.

El gobernador reiteró que este éxito coloca a Torreón “en el ojo de México y del mundo” y aseguró que continuarán trabajando para atraer más encuentros y actividades que fortalezcan la economía local y el orgullo coahuilense.


