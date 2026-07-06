La prenda de la Selección Mexicana fue de las más solicitadas durante las últimas semanas al comercializarse más de 5 millones de unidades

Inicio / Finanzas / México gana con la playera más vendida y como el mejor anfitrión

La playera de la Selección Mexicana se convirtió en la más vendida del Mundial 2026 al superar los 5.0 millones de unidades comercializadas, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El liderazgo de la Selección Mexicana la colocó por encima de otros jerseys de alta demanda durante el evento deportivo.

Según cifras de Adidas, en el listado también figuran los jerseys de selecciones como Alemania, con 3.5 millones de camisetas comercializadas; Argentina, con 2.7 millones; España, con 2.55 millones; y Colombia, con 900,000 unidades.

De acuerdo con el comunicado, gran parte de estas prendas se confeccionan en una planta de Irapuato, Guanajuato, donde laboran más de 3,000 trabajadores mexicanos, lo que también representa un impulso para la industria nacional.

El éxito comercial del uniforme se suma al posicionamiento del país como uno de los principales protagonistas del torneo.

Cabe mencionar que el precio del jersey de México tiene un costo que ronda desde los $1,699 pesos hasta los $3,199 pesos, dependiendo si es versión jugador, aficionado,de local o visitante, de manga larga o para niños.

Hospitalidad impulsa la imagen de México

Además del desempeño comercial, la Concanaco-Servytur aseguró que México se ha consolidado como el mejor anfitrión del Mundial gracias a la percepción positiva de miles de visitantes.

Turistas de Países Bajos, Brasil y Japón coincidieron en resaltar la calidez de los mexicanos, el ambiente festivo y la gastronomía como los aspectos más memorables de su estancia.

El organismo también destacó fenómenos que han dado visibilidad internacional al país, como la tradición de celebrar los triunfos en el Ángel de la Independencia y la popularidad del pato “Merlín”.