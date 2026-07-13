Sube a dos la cifra de muertos por volcadura en General Cepeda

Peritos y agentes de investigación continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias que derivaron en el fatal accidente

La cifra de víctimas mortales por la volcadura de una camioneta registrada el pasado domingo sobre el camino antiguo a Palma Gorda, en el municipio de General Cepeda, aumentó a dos, luego de que este lunes se confirmara el fallecimiento de María de Lourdes Sánchez Esquivel, de 60 años, quien permanecía hospitalizada debido a las graves lesiones sufridas durante el accidente.

Con este deceso, se suma una segunda víctima fatal al percance, ya que Laura Leticia, de 43 años, perdió la vida en el lugar de los hechos. En tanto, el conductor de la unidad y otros dos ocupantes continúan recibiendo atención médica tras haber sido trasladados a la Clínica 1 del IMSS, donde permanecen bajo observación.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió la volcadura y establecer las responsabilidades correspondientes. Peritos y agentes de investigación continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias que derivaron en el fatal accidente que cobró la vida de dos mujeres.