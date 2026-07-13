La cifra aumentó luego de que se confirmara la muerte de un piloto de la Armada tras un accidente de helicóptero ocurrido en el mar Arábigo a principios de mes

Inicio / Internacional / Sube a 14 los militares de EUA muertos en guerra con Irán

El número de militares de EUA fallecidos durante la guerra con Irán aumentó a 14, luego de que el Pentágono confirmara la muerte de un piloto de la Armada tras un accidente de helicóptero ocurrido en el mar Arábigo a principios de julio. Además, la cifra de heridos superó los 400 elementos.

El Comando Central de EUA (Centcom) informó que el recuento oficial de bajas se elevó después del fallecimiento de un piloto naval involucrado en un accidente registrado el 1 de julio.

Inicialmente, la Armada describió el incidente como un aterrizaje de emergencia y señaló que no existían indicios de que hubiera sido provocado por una acción hostil. Los otros tres tripulantes del helicóptero fueron rescatados con vida.

Con esta actualización, el Pentágono contabiliza 14 militares fallecidos desde el inicio del conflicto, incluyendo una muerte clasificada como no relacionada con combate.

Las primeras muertes de militares estadounidenses se registraron en marzo.

Seis soldados fallecieron tras un ataque con drones contra un centro de mando en Kuwait; otro elemento murió días después de resultar herido en un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí; mientras que otros seis militares perdieron la vida cuando un avión cisterna KC-135 que apoyaba las operaciones contra Irán se estrelló en Irak.

Los heridos superan los 400 casos

Las autoridades estadounidenses informaron que 414 militares han resultado lesionados durante la guerra, cifra que aumentó tras incorporarse un integrante de la Fuerza Aérea al reporte más reciente.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Centcom, indicó que la mayoría de los afectados presenta traumatismos cerebrales, una de las lesiones más frecuentes entre el personal expuesto a explosiones y ataques con misiles.