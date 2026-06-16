Suman ocho muertos por bombardeo B-52 siniestrado en EUA

Al menos ocho son las personas que perdieron la vida luego de que un bombardero B-52, después de despegar de una base militar en el estado de California, fallecieron de acuerdo con las fuerzas armadas.

De acuerdo con la Base Edwards de la Fuerza Aérea, los ocho tripulantes perdieron la vida durante un operativo rutinario y agregaron que nadie ha sobrevivido.

Fuerzas armadas añadieron que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible".

B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance introducido en la década de 1950 que sigue siendo una pieza clave del poder aéreo de las fuerzas armadas estadounidenses.

El avión militar es fabricado por Boeing, este avión es capaz de transportar armas convencionales y nucleares a largas distancias y participó en conflictos que van desde Vietnam hasta operaciones en la guerra de Irán.

Se estrella bombardero B-52 en base aérea de California

Una aeronave militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló la mañana de este lunes en la Base Aérea Edwards, ubicada al norte de Los Ángeles, informaron autoridades militares.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales por la propia base, el incidente ocurrió poco después del despegue.

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