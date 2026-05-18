Líbano supera los 3,000 muertos tras 11 semanas de conflicto

Líbano superó este lunes la cifra de 3,000 muertos tras 11 semanas de conflicto con Israel, en medio de un alto al fuego.

Este conflicto armado estalló este 2 de marzo y dejó un total de 3,020 muertos y 9,273 heridos, así como 130,000 personas desplazadas en albergues oficiales.

Esto se produce sin garantías mínimas de seguridad para poder regresar a sus hogares pese a la tregua técnica.

Estas son algunas claves para entender el conflicto entre Líbano e Israel

De acuerdo con la entrada en vigor del cese de hostilidades hace un mes, Israel bombardeó al sur del Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y los suburbios meridionales de Beirut.

Estos ataques se concentran casi exclusivamente en la regional meridional, con un único ataque en el Dahye durante las semanas de tregua.

Según datos oficiales, más de 380 personas murieron desde la implementación del alto el fuego, mientras que el Consejo Nacional para la Investigación Científica estima en más de 10,000 unidades de viviendas destruidas.

Durante la guerra, el Estado judío anunció su intención de establecer una 'zona de amortiguación' en el sur del Líbano, de donde se ha negado a retirarse pese al alto el fuego y donde ha continuado avanzando hasta controlar al menos 68 aldeas.

Por su parte, Hezbolá retomó los ataques contra objetivos israelíes en el quinto día de la tregua, en respuesta a las violaciones del acuerdo por parte del Estado judío, y también ha ido incrementando su intensidad con el paso de las semanas.

Por estos hechos, se mencionó que las negociaciones indirectas pusieron fin a la guerra de 2024.

Mediado por Washington, este diálogo directo solo ha servido hasta ahora para declarar una pseudotregua y dos extensiones de la misma, la última de ellas el pasado viernes por otros 45 días.

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