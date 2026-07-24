Superan 4 mil 650 atenciones de emergencia en Ramos Arizpe

Emergencias médicas, incendios, accidentes viales y contingencias forman parte de las más de 4 mil 650 atenciones brindadas este año por Protección Civil

Más de 4 mil 650 emergencias han sido atendidas por Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe en lo que va de 2026, una cifra que refleja el incremento en la demanda de servicios por accidentes viales, incendios, emergencias médicas y contingencias que se presentan diariamente en el municipio.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la corporación ha brindado atención a reportes ciudadanos, rescates y diversos incidentes que requieren una respuesta inmediata, consolidándose como la primera línea de auxilio para miles de habitantes.

En reconocimiento a esta labor, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo un encuentro con los elementos de Protección Civil y Bomberos, donde destacó el profesionalismo y la disponibilidad con la que atienden las emergencias las 24 horas del día.

"Mi reconocimiento para todas y todos ustedes, su trabajo no tiene horario y muchas veces tampoco descanso, pero siempre están donde más se les necesita. Gracias por cuidar a las familias de Ramos Arizpe con profesionalismo, valentía y un gran sentido humano”, expresó.

Durante la reunión, el presidente municipal reiteró que su administración continuará fortaleciendo a la corporación mediante el equipamiento y mejores condiciones de trabajo, con el objetivo de mantener una atención oportuna y eficiente ante cualquier emergencia.