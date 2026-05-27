Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_2294_562a7da634
Coahuila

Campañas de esterilización superan 500 cirugías en Ramos Arizpe

El DIF Ramos Arizpe prepara además la incorporación de una unidad móvil veterinaria que permitirá llevar las campañas directamente a colonias

  • 27
  • Mayo
    2026

Las campañas gratuitas de esterilización impulsadas en Ramos Arizpe ya superaron las 500 cirugías realizadas durante 2026, en un esfuerzo por contener la sobrepoblación de perros y gatos en colonias con alta presencia de animales en situación de calle.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante, informó que hasta el momento se han desarrollado 17 jornadas de esterilización en distintos sectores del municipio, alcanzando alrededor de 510 procedimientos gratuitos.

Además, se han aplicado más de 2 mil 200 vacunas, así como cientos de desparasitaciones y tratamientos contra garrapatas.

“Cada vez más personas se suman y se hacen conscientes de la tenencia responsable”, señaló.

IMG_2303.jpeg

Jornadas se realizan en colonias con alta presencia de animales callejeros

Las campañas se realizan semanalmente, principalmente los miércoles, tanto en instalaciones del DIF como en colonias y sectores donde se detecta una mayor necesidad de atención veterinaria.

Escalante destacó que actualmente existe una importante participación ciudadana, incluso de personas que llevan a esterilizar perros callejeros a los que alimentan o cuidan cerca de sus viviendas.

“Eso habla muy bien de la gente y del interés por ayudar a controlar la reproducción de animales en abandono”, comentó.

La funcionaria reconoció que colonias como Analco, Cactus y Parajes de los Pinos presentan una alta presencia de perros sin hogar, situación que ha llevado al DIF a ampliar gradualmente la cobertura de las campañas.

Preparan unidad móvil veterinaria en Ramos Arizpe

Indicó que actualmente las jornadas tienen capacidad para atender hasta 30 esterilizaciones por día, aunque en algunos casos las citas se agotan desde temprana hora debido a la demanda.

Como parte de la estrategia, el DIF Ramos Arizpe prepara además la incorporación de una unidad móvil veterinaria que permitirá llevar las campañas directamente a colonias y comunidades rurales.

Teresita Escalante adelantó que la unidad podría comenzar operaciones en menos de un mes, con el objetivo de ampliar el alcance de las jornadas gratuitas y atender zonas donde actualmente resulta complicado trasladar a las mascotas.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para aprovechar estos programas gratuitos y fomentar la esterilización como una medida preventiva para disminuir la sobrepoblación animal.

IMG_2292.jpeg

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

proteccion_civil_ramos_arizpe_d480767a96
Ciclista resulta herido de gravedad tras caída en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2026_05_28_at_1_58_28_AM_a5ff482067
Dejan tornados duros estragos en Acuña y Zaragoza
IMG_3882_5a92bb40b7
IEC tendrá 13 difusores para compartir resultados del PREP
publicidad

Últimas Noticias

proteccion_civil_ramos_arizpe_d480767a96
Ciclista resulta herido de gravedad tras caída en Ramos Arizpe
dpr_iran_revelan_fifa_fan_fest_nuevo_leon_097e9a36c7
Revelan al cantante DPR IAN como parte del Fan Fest en Nuevo León
mexico_sheinbaum_12_b40268b2bb
Inversión y empleo las bases de la fortaleza económica: CSP
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
aseguran_arsenal_687_kilos_cocaina_chiapas_acb8a0c07f
Aseguran arsenal y 687 kilos de cocaína en Chiapas
nl_trafico_969f3658dc
¡Paradójico! No usar camiones incrementa el tráfico en Monterrey
publicidad
×