Campañas de esterilización superan 500 cirugías en Ramos Arizpe

Las campañas gratuitas de esterilización impulsadas en Ramos Arizpe ya superaron las 500 cirugías realizadas durante 2026, en un esfuerzo por contener la sobrepoblación de perros y gatos en colonias con alta presencia de animales en situación de calle.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante, informó que hasta el momento se han desarrollado 17 jornadas de esterilización en distintos sectores del municipio, alcanzando alrededor de 510 procedimientos gratuitos.

Además, se han aplicado más de 2 mil 200 vacunas, así como cientos de desparasitaciones y tratamientos contra garrapatas.

“Cada vez más personas se suman y se hacen conscientes de la tenencia responsable”, señaló.

Jornadas se realizan en colonias con alta presencia de animales callejeros

Las campañas se realizan semanalmente, principalmente los miércoles, tanto en instalaciones del DIF como en colonias y sectores donde se detecta una mayor necesidad de atención veterinaria.

Escalante destacó que actualmente existe una importante participación ciudadana, incluso de personas que llevan a esterilizar perros callejeros a los que alimentan o cuidan cerca de sus viviendas.

“Eso habla muy bien de la gente y del interés por ayudar a controlar la reproducción de animales en abandono”, comentó.

La funcionaria reconoció que colonias como Analco, Cactus y Parajes de los Pinos presentan una alta presencia de perros sin hogar, situación que ha llevado al DIF a ampliar gradualmente la cobertura de las campañas.

Preparan unidad móvil veterinaria en Ramos Arizpe

Indicó que actualmente las jornadas tienen capacidad para atender hasta 30 esterilizaciones por día, aunque en algunos casos las citas se agotan desde temprana hora debido a la demanda.

Como parte de la estrategia, el DIF Ramos Arizpe prepara además la incorporación de una unidad móvil veterinaria que permitirá llevar las campañas directamente a colonias y comunidades rurales.

Teresita Escalante adelantó que la unidad podría comenzar operaciones en menos de un mes, con el objetivo de ampliar el alcance de las jornadas gratuitas y atender zonas donde actualmente resulta complicado trasladar a las mascotas.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para aprovechar estos programas gratuitos y fomentar la esterilización como una medida preventiva para disminuir la sobrepoblación animal.

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