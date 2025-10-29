Ventas de catrinas superan a Halloween en Ramos Arizpe

La celebración del Día de Muertos ha incrementado la demanda de artículos alusivos a las tradicionales catrinas y catrines en los comercios locales de Ramos Arizpe, donde los vendedores aseguran que este año las ventas se han enfocado más en las festividades mexicanas que en los productos típicos de Halloween.

Francisco Sánchez, comerciante del Centro Histórico, explicó que la mayor parte de los clientes busca disfraces, maquillaje, velas, sombreros, camisetas y accesorios de catrina, impulsados por los festejos escolares y el desfile municipal que se realizará durante el fin de semana.

“Como va a haber desfile de la Catrina y el Catrín, se está vendiendo más lo del Día de Muertos que lo de Halloween. Las escuelas también están pidiendo muchos artículos para los festivales y concursos”, comentó el comerciante.

De acuerdo con Sánchez, los preparativos comenzaron desde hace un mes, cuando los negocios locales comenzaron a surtir productos para atender la demanda de esta temporada.

“Sacamos los productos con tiempo para que la gente empiece a verlos, y esta semana estamos reponiendo lo que se ha vendido. Los disfraces y maquillajes son lo más pedido”, señaló.

Los precios se han mantenido estables en comparación con años anteriores.

“Desde hace cinco años tenemos los mismos precios. Hay artículos desde 10 y 15 pesos, como velitas o decoraciones pequeñas, hasta disfraces completos de catrina y catrín para niños y adultos”, precisó Sánchez.

El comerciante agregó que la figura de la catrina se ha consolidado como símbolo principal de estas fechas, superando incluso a los personajes tradicionales de Halloween. “Desde hace unos cuatro o cinco años, la gente ha impulsado mucho la imagen de la catrina, y ahora es lo que más se busca para los desfiles y eventos”, destacó.

Los negocios del centro y colonias cercanas se preparan para un repunte en ventas durante los próximos días, especialmente por la realización del Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque, organizados por el municipio, que atraerán a cientos de familias y visitantes a los comercios locales.

Comentarios