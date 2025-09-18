Cerrar X
Coahuila

Supervisan avance de la Ruta Estudiantil Gratuita en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Medina señaló que el servicio se está consolidándose como un modelo pionero en el estado que beneficia a la economía y a la movilidad

  • 18
  • Septiembre
    2025

A un mes de haber iniciado operaciones, la Ruta Estudiantil Gratuita ha trasladado a más de 67 mil usuarios y recorrido 39 mil kilómetros, por lo cual el alcalde Tomás Gutiérrez Medina señaló que este servicio se está consolidándose como un modelo pionero en el estado que beneficia directamente a la economía familiar y a la movilidad de miles de ramosarizpenses de forma gratuita. 

El edil realizó este jueves una supervisión del servicio, destacando que las unidades viajan llenas, los choferes manejan con responsabilidad y los usuarios se sienten seguros gracias a la instalación de cámaras y al monitoreo constante. 

“El transporte de calidad no es un lujo, es un derecho, La Ruta Estudiantil llegó para quedarse y para mejorar la vida de las familias de Ramos Arizpe”, expresó el edil.

Actualmente operan seis unidades con capacidad para 77 pasajeros, equipadas con aire acondicionado, accesibilidad universal, cámaras de videovigilancia y pantallas informativas. 

El circuito abarca 17 kilómetros y conecta colonias, áreas productivas, hospitales, el centro histórico y planteles educativos como la UTC, UPRA, IMARC y CECyTEC.

El servicio funciona los 365 días del año, con frecuencias de 10 a 20 minutos en días hábiles y hasta 30 minutos los fines de semana. 

De acuerdo con el sistema de control por GPS, más de 2 mil personas utilizan diariamente la ruta, lo que representa ahorros semanales de entre 300 y 350 pesos por estudiante.

Finalmente el alcalde agregó que con esta política pública, impulsada en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el municipio busca reducir desigualdades, garantizar el acceso a la educación y el empleo, y dignificar la movilidad urbana.


