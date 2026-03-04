Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
supervisa_salud_vacunacion_sarampion_5a261e964b
Nuevo León

Supervisan vacunación de menores contra sarampión en escuelas

Marroquín Escamilla señaló que esta acción se está desarrollando en todo el estado, ya que es durante las próximas cuatro semanas

  • 04
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Salud supervisó las acciones de prevención desplegadas contra el sarampión en la escuela primaria Rafael Ramírez, en el municipio de Guadalupe.

Como parte de la campaña, personal de la dependencia sanitaria arribó desde temprana hora al plantel para vacunar a más de 50 niñas y niños.

supervisa-salud-vacunacion-sarampion.jpg

La secretaria Alma Rosa Marroquín Escamilla explicó que durante la revisión previa se detectó que fueron 54 estudiantes los que requerían vacunación contra el sarampión y otras enfermedades.

supervisa-salud-vacunacion-sarampion.jpg

Señaló que esta acción se está desarrollando en todo el estado, ya que es durante las próximas cuatro semanas que se debe cumplir la meta de vacunar a las niñas y niños.

¿Cuál es la edad a la que las autoridades se enfocan en proteger?

Esta estrategia de vacunación está enfocada en los planteles educativos para proteger principalmente a las niñas y niños menores de 12 años.

supervisa-salud-vacunacion-sarampion.jpg

Personal de las distintas instituciones como IMSS e ISSSTE se abocaron a visitar las escuelas para revisar sus respectivas cartillas de vacunación, informar a los padres de familia de las vacunas que les faltan a sus hijas e hijos y pedir los consentimientos para poder vacunarlos.

Marroquín Escamilla señaló que esta acción se está desarrollando en todo el estado, ya que es durante las próximas cuatro semanas.

En lo que va del año se han presentado 35 casos de sarampión, sin complicaciones en las y los pacientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_a1df931b58
Con esta guía puedes optimizar tu metabolismo
Whats_App_Image_2026_03_04_at_2_11_56_PM_a4c37cce29
Conoce los antioxidantes que son 'guardianes' de las células
Whats_App_Image_2026_03_04_at_10_56_56_PM_0fc39a5edc
'Hospital de Salinas Victoria está en licitación', afirma Samuel
publicidad

Últimas Noticias

iran_lanza_drones_contra_base_estadounidense_07ea22f0e4
Irán ataca base de EUA en Irak; niega agresión contra Azerbaiyán
seguridad_cuevas_mundial_b1a6742235
Informa Cuevas sobre reunión de seguridad con FIFA para Mundial
lanza_sheinbaum_concurso_945c9a4b7b
Lanza Sheinbaum concurso para ganar boleto inaugural del Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_02_at_7_25_27_PM_27a4a0cf05
Suspenden empresa de NL por anomalías en importaciones de acero
nl_mercedes_2ac598bd8d
Autos Mercedes-Benz en NL afectados por falta de refacciones
publicidad
×