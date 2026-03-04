Supervisan vacunación de menores contra sarampión en escuelas

La Secretaría de Salud supervisó las acciones de prevención desplegadas contra el sarampión en la escuela primaria Rafael Ramírez, en el municipio de Guadalupe.

Como parte de la campaña, personal de la dependencia sanitaria arribó desde temprana hora al plantel para vacunar a más de 50 niñas y niños.

La secretaria Alma Rosa Marroquín Escamilla explicó que durante la revisión previa se detectó que fueron 54 estudiantes los que requerían vacunación contra el sarampión y otras enfermedades.

Señaló que esta acción se está desarrollando en todo el estado, ya que es durante las próximas cuatro semanas que se debe cumplir la meta de vacunar a las niñas y niños.

¿Cuál es la edad a la que las autoridades se enfocan en proteger?

Esta estrategia de vacunación está enfocada en los planteles educativos para proteger principalmente a las niñas y niños menores de 12 años.

Personal de las distintas instituciones como IMSS e ISSSTE se abocaron a visitar las escuelas para revisar sus respectivas cartillas de vacunación, informar a los padres de familia de las vacunas que les faltan a sus hijas e hijos y pedir los consentimientos para poder vacunarlos.

En lo que va del año se han presentado 35 casos de sarampión, sin complicaciones en las y los pacientes.

