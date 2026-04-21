Desalojan a Menera de Simas en PN y lo suspenden del cargo

La suspensión temporal del gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, Lorenzo Menera, derivó en el cierre momentáneo de oficinas y la interrupción de servicios a usuarios, tras una diligencia llevada a cabo por la Contraloría Municipal que fue ejecutada la tarde de este martes y que habría sido ordenada por el presidente municipal Jacobo Rodríguez González, como revancha política por el conflicto que enfrenta a ambos políticos.

El procedimiento administrativo fue llevado a cabo por Gilberto Múzquiz Salinas, asesor jurídico del Ayuntamiento, quien acudió en cumplimiento de una comisión oficial para notificar la medida cautelar. La acción consistió en informar formalmente la suspensión del cargo al titular del organismo operador.

De acuerdo con el funcionario, la medida es de carácter temporal y forma parte de una investigación en curso, por lo que se decretó la separación del cargo mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes. Señaló que el gerente fue notificado en presencia de sus representantes legales.

Sin embargo, tras recibir la notificación, Lorenzo Menera se negó a firmar la constancia del procedimiento y optó por permanecer dentro de las instalaciones, cerrando las oficinas del organismo, lo que provocó afectaciones directas a ciudadanos que acudían a realizar trámites.

Cierre de oficinas y tensión durante diligencia administrativa

La decisión de atrincherarse en las oficinas generó momentos de tensión al interior del edificio, además de suspender temporalmente la atención al público. Usuarios que acudieron a pagar servicios o realizar gestiones se vieron impedidos de hacerlo durante el desarrollo de la diligencia.

El asesor jurídico precisó que su intervención se limitó a ejecutar la instrucción girada por la Contraloría Municipal, sin facultades para intervenir en otras decisiones. Indicó que el procedimiento seguirá su curso legal y que el funcionario suspendido podrá ejercer sus derechos conforme a la ley.

La suspensión se enmarca en un contexto de confrontación creciente entre el titular del organismo y el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, lo que ha derivado en una crisis institucional en torno a la operación del sistema de agua.

Antecedentes de conflicto entre SIMAS y el Ayuntamiento

El conflicto entre ambas partes tiene antecedentes en diferencias políticas, administrativas y financieras que se han intensificado en los últimos meses. Entre los principales puntos de disputa destaca el control del organismo operador y la integración de su Consejo Directivo.

Además, se han presentado acusaciones públicas mutuas sobre presuntas irregularidades en la operación del sistema, así como señalamientos relacionados con la calidad del servicio y el manejo de recursos.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando el SIMAS realizó el corte del suministro de agua a la Presidencia Municipal por un adeudo millonario, lo que profundizó el conflicto institucional entre ambas partes.

Señalamientos por presuntos adeudos y ruptura política

En el trasfondo del conflicto también se encuentran versiones sobre presuntos acuerdos políticos previos entre Jacobo Rodríguez González y Lorenzo Menera, los cuales habrían derivado posteriormente en desacuerdos relacionados con aportaciones económicas y compromisos políticos.

De acuerdo con información vinculada al caso, el origen de la ruptura se relaciona con un presunto cobro de recursos por alrededor de 2.5 millones de pesos, lo que habría transformado una relación de colaboración en un enfrentamiento abierto.

Ambos se acusan públicamente: El alcalde señala a Menera por Mala operación del sistema, problemas en calidad del agua y manejo inadecuado del organismo, mientras el ahora suspendido gerente de Simas acusa al presidente municipal Rodríguez González de: intervenir indebidamente en SIMAS, presuntas irregularidades financieras, y hasta inició acciones en su contra, como el corte de agua al Palacio Municipal por un adeudo de 2.5 millones de pesos.

Riesgo operativo en el sistema de agua

La suspensión del gerente y el contexto de confrontación mantienen en incertidumbre la operación del SIMAS, al tiempo que se advierte una posible afectación en la toma de decisiones administrativas y técnicas del organismo.

Este escenario ha generado preocupación sobre la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio de agua potable en Piedras Negras, en caso de que el conflicto no encuentre una solución en el corto plazo.

Mientras tanto, el procedimiento administrativo contra Lorenzo Menera continúa su curso, en medio de un ambiente de tensión política que involucra directamente al gobierno municipal encabezado por Jacobo Rodríguez González.

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