Beca Rita Cetina ya beneficia a 9 millones de alumnos: Sheinbaum

En un esfuerzo por aliviar la carga económica de las familias mexicanas al inicio de cada ciclo escolar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó desde este municipio la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, un apoyo destinado a la compra de uniformes y útiles escolares que beneficiará a más de 9 millones de estudiantes de primaria en todo el país. Durante el evento, la mandataria federal destacó el impacto directo que este programa tendrá en la economía del hogar, recordando las presiones financieras que representa el regreso a clases. “Siempre pasaba en agosto o septiembre, cuando entraban los hijos a la escuela, que era una presión para el gasto (...). Pues ahora, para todas y todos, sin distinción, la beca de útiles y uniformes escolares Rita Cetina”, informó la Presidenta.

Un viraje en la política educativa y social

Sheinbaum Pardo enfatizó que la Cuarta Transformación impulsa las becas universales con el objetivo de garantizar un "piso parejo" para la niñez mexicana. Asimismo, defendió la calidad de la educación pública —atribuyendo su éxito a la labor de las y los maestros de México— y contrastó este modelo con las administraciones pasadas. De acuerdo con la presidenta, los gobiernos neoliberales sostenían la "falsa creencia" de que los apoyos económicos debían condicionarse únicamente a los estudiantes con altos promedios.

En un momento emotivo, la jefa del Ejecutivo Federal conectó el programa con la identidad nacional: “Nunca olviden que los mexicanos tenemos al menos cinco amores: amor a la familia, amor al prójimo, amor a la naturaleza, amor a la escuela y un amor muy importante que es el amor a México, el amor a la patria”.

Cifras e impacto regional: El caso de Veracruz

El estado de Veracruz se consolidó como uno de los principales focos de este programa de bienestar. Las autoridades compartieron los datos clave de la jornada:

Inversión en Veracruz: 9 mil 400 millones de pesos (mdp).

Alumnos beneficiados en el estado: 1 millón 308 mil niñas y niños de primero a sexto de primaria.

Alcance Nacional: Más de 9 millones de estudiantes de nivel primaria.

La gobernadora de la entidad, Rocío Nahle García, expresó su agradecimiento a la presidenta por la implementación de esta estrategia en territorio veracruzano, asegurando que el recurso blindará el derecho a la educación para que ningún menor abandone las aulas por motivos económicos.

Por su parte, el alumno beneficiario Luis Gerardo Hernández García dirigió un mensaje de agradecimiento a Sheinbaum, señalando que más allá de un estímulo económico, la beca representa un respiro para su familia y una oportunidad real para que las infancias alcancen sus metas.

En el acto también estuvo presente Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, quien detalló los aspectos técnicos del despliegue del programa en la región.





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