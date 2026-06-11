Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo

La intensa tormenta registrada la tarde de este jueves dejó severas afectaciones en el sector sur poniente de Saltillo, donde familias enfrentaron inundaciones, pérdidas materiales y momentos de angustia.

Colonias como, Nicolás de los Berros y Valle Verde resultaron entre las más afectadas por la acumulación de agua, el desbordamiento de arroyos y las fuertes corrientes que arrastraron vehículos y penetraron en decenas de viviendas. Muebles, electrodomésticos y pertenencias quedaron dañados tras el paso de la lluvia.

Mientras vecinos intentaban rescatar sus pertenencias entre el agua y el lodo, algunas familias observaban impotentes cómo años de esfuerzo eran afectados en cuestión de minutos.

Ante la emergencia, el alcalde Javier Díaz recorrió las zonas impactadas para supervisar los daños y coordinar la atención a las familias damnificadas.

“Elementos de la Policía Municipal atendieron domicilios en los que ingresó el agua, a fin de ayudar a las familias a desalojarla. También se atendió por parte de Protección Civil un reporte de inundación, sin embargo el agua fluyó rápidamente y se descartaron personas lesionadas”, informó el alcalde.

Durante la visita estuvo acompañado por el diputado Álvaro Moreira, con quien escuchó las necesidades más urgentes de los habitantes y supervisó las labores de apoyo desplegadas en los sectores afectados.

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