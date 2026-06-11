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Coahuila

Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo

Ante la emergencia, el alcalde Javier Díaz recorrió las zonas impactadas para supervisar los daños y coordinar la atención a las familias damnificadas

  • 11
  • Junio
    2026

La intensa tormenta registrada la tarde de este jueves dejó severas afectaciones en el sector sur poniente de Saltillo, donde familias enfrentaron inundaciones, pérdidas materiales y momentos de angustia.

Colonias como, Nicolás de los Berros y Valle Verde resultaron entre las más afectadas por la acumulación de agua, el desbordamiento de arroyos y las fuertes corrientes que arrastraron vehículos y penetraron en decenas de viviendas. Muebles, electrodomésticos y pertenencias quedaron dañados tras el paso de la lluvia.

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Mientras vecinos intentaban rescatar sus pertenencias entre el agua y el lodo, algunas familias observaban impotentes cómo años de esfuerzo eran afectados en cuestión de minutos. 

Ante la emergencia, el alcalde Javier Díaz recorrió las zonas impactadas para supervisar los daños y coordinar la atención a las familias damnificadas. 

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“Elementos de la Policía Municipal atendieron domicilios en los que ingresó el agua, a fin de ayudar a las familias a desalojarla. También se atendió por parte de Protección Civil un reporte de inundación, sin embargo el agua fluyó rápidamente y se descartaron personas lesionadas”, informó el alcalde.

Durante la visita estuvo acompañado por el diputado Álvaro Moreira, con quien escuchó las necesidades más urgentes de los habitantes y supervisó las labores de apoyo desplegadas en los sectores afectados.


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