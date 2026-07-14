Tormenta provoca inundaciones y afecta carreteras al sur de Texas

Las tormentas registradas entre el lunes y el martes dejaron acumulados de hasta 30 centímetros de lluvia provocando el desbordamiento de algunos cauces

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Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones en el sur de Texas, donde decenas de personas fueron rescatadas, varias carreteras permanecen cerradas y las autoridades mantienen la alerta por la posibilidad de nuevas precipitaciones que podrían agravar la emergencia.

Las fuertes tormentas registradas entre el lunes y el martes dejaron acumulados de hasta 30 centímetros de lluvia en algunas zonas rurales del sur de Texas, provocando el desbordamiento de cauces, inundaciones repentinas y el cierre de importantes vías de comunicación.

Las autoridades informaron que varios tramos de una autopista cercana a Uvalde, ubicada a unos 129 kilómetros al oeste de San Antonio, permanecieron cerrados durante varias horas debido a las condiciones de riesgo.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia de las inundaciones.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para decenas de condados afectados por las lluvias.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los niveles de ríos y arroyos, al tiempo que exhortan a la población a evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos mientras persistan las condiciones de riesgo.

Servicio Meteorológico advierte más lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó que las tormentas podrían dejar otros 30 centímetros de lluvia en algunas regiones entre la noche del martes y el miércoles, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas.

El organismo advirtió que la combinación de precipitaciones intensas y varias rondas consecutivas de tormentas podría generar condiciones peligrosas hasta el jueves, especialmente en las zonas ubicadas al oeste de San Antonio.

La vigilancia por inundaciones también se mantiene para el condado de Kerr, donde en 2025 una crecida del río Guadalupe dejó más de un centenar de personas fallecidas.

Equipos de emergencia realizan rescates acuáticos

Durante la jornada, autoridades estatales difundieron imágenes de equipos de rescate utilizando embarcaciones para auxiliar a personas atrapadas en calles inundadas y recuperar vehículos arrastrados por la corriente.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas informó que integrantes del Equipo de Búsqueda y Rescate de Guardabosques rescataron a cinco personas, mientras que un guardabosques local puso a salvo a otras cuatro.

En Uvalde, las autoridades reportaron al menos dos docenas de rescates acuáticos y habilitaron un centro de atención para recibir a las personas desplazadas por las inundaciones.