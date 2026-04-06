Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_06_at_12_07_47_AM_23afdba5c4
Coahuila

Lluvias y granizo colapsan vialidades en Torreón

La tormenta provocó inundaciones, apagones y daños en colonias y vialidades; autoridades cerraron pasos a desnivel y mantienen operativos de emergencia

  • 06
  • Abril
    2026

Las lluvias acompañadas de granizo registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo provocaron afectaciones generalizadas en Torreón, con cierres viales, apagones, inundaciones y daños materiales en distintos puntos de la ciudad. 

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, fue necesario cerrar pasos a desnivel como el de la calle Comonfort, a la altura de Peñoles, así como los viaductos del Sistema Vial Alianza, debido a la acumulación de agua y al riesgo para los automovilistas. Mientras el primero fue reabierto por la mañana, los del sistema Alianza permanecen cerrados con presencia de agentes viales que desvían el tráfico hacia rutas alternas. 

Las precipitaciones impactaron con mayor fuerza en colonias como Roma, donde el nivel del agua alcanzó hasta medio metro de altura durante la madrugada, así como en sectores del suroriente como La Fuente, Fuentes del Sur, Ampliación Fuentes del Sur, La Merced y José Luz Torres. También se reportaron encharcamientos severos en el centro de la ciudad y en vialidades principales como el bulevar Independencia y la calle Acuña, esta última con cierres parciales. 

Además de las inundaciones, se registraron afectaciones por la caída de árboles en distintos puntos, entre ellos la colonia Moderna, así como daños a vehículos y estructuras. Protección Civil informó sobre dos techumbres afectadas, un automóvil incendiado por fallas eléctricas y otros dos dañados por la caída de árboles, además de lonas colapsadas por los fuertes vientos. 

La tormenta también provocó interrupciones en el suministro eléctrico en diversas zonas, algunas de las cuales permanecían sin servicio o con fallas intermitentes hasta el mediodía. Las autoridades mantienen operativos de atención y desagüe con motobombas en las áreas más críticas, mientras exhortan a la población a extremar precauciones ante posibles nuevas lluvias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_06_at_12_06_18_AM_8e8e96287f
Lluvias dan respiro al campo en norte de Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_22_15_PM_d39533f198
Viven neoleoneses una fría y lluviosa primavera
despliegan_trabajos_de_desague_limpieza_colonias_reynosa_19ea1e322e
Despliegan trabajos de desagüe y limpieza en colonias de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_05_at_6_19_13_PM_1_42ef977322
Exabogados de caso “Tía Paty” acusan extorsión y amenazas
Whats_App_Image_2026_04_06_at_12_06_18_AM_8e8e96287f
Lluvias dan respiro al campo en norte de Tamaulipas
Rayados_588b4190e6
Rayados, cerca de no entrar a la liguilla directa desde 2017
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×