Lluvias y granizo colapsan vialidades en Torreón

Las lluvias acompañadas de granizo registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo provocaron afectaciones generalizadas en Torreón, con cierres viales, apagones, inundaciones y daños materiales en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, fue necesario cerrar pasos a desnivel como el de la calle Comonfort, a la altura de Peñoles, así como los viaductos del Sistema Vial Alianza, debido a la acumulación de agua y al riesgo para los automovilistas. Mientras el primero fue reabierto por la mañana, los del sistema Alianza permanecen cerrados con presencia de agentes viales que desvían el tráfico hacia rutas alternas.

Las precipitaciones impactaron con mayor fuerza en colonias como Roma, donde el nivel del agua alcanzó hasta medio metro de altura durante la madrugada, así como en sectores del suroriente como La Fuente, Fuentes del Sur, Ampliación Fuentes del Sur, La Merced y José Luz Torres. También se reportaron encharcamientos severos en el centro de la ciudad y en vialidades principales como el bulevar Independencia y la calle Acuña, esta última con cierres parciales.

Además de las inundaciones, se registraron afectaciones por la caída de árboles en distintos puntos, entre ellos la colonia Moderna, así como daños a vehículos y estructuras. Protección Civil informó sobre dos techumbres afectadas, un automóvil incendiado por fallas eléctricas y otros dos dañados por la caída de árboles, además de lonas colapsadas por los fuertes vientos.

La tormenta también provocó interrupciones en el suministro eléctrico en diversas zonas, algunas de las cuales permanecían sin servicio o con fallas intermitentes hasta el mediodía. Las autoridades mantienen operativos de atención y desagüe con motobombas en las áreas más críticas, mientras exhortan a la población a extremar precauciones ante posibles nuevas lluvias.

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