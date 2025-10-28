Trabajadores de Correos de México inician 'huelga silenciosa'

En Coahuila, alrededor de 500 empleados de Correos de México se encuentran laborando bajo una “huelga silenciosa”, una forma de protesta con la que buscan visibilizar sus demandas de incremento salarial, mejores prestaciones y condiciones laborales dignas.

A pesar del descontento, el servicio postal y de paquetería continúa operando con normalidad, garantizando la atención a la ciudadanía sin interrupciones.

Los trabajadores señalan que las instalaciones en las que desempeñan sus labores se encuentran en condiciones deplorables.

Afirman que los vehículos asignados, como bicicletas y motocicletas, deben ser reparados por ellos mismos ante la falta de mantenimiento por parte de la institución.

Además, denuncian la entrega de uniformes en tallas incorrectas y la ausencia de reposiciones, situación que consideran una muestra más del abandono que enfrenta el personal operativo.

Tras seis años solicitando sin éxito un aumento salarial, los empleados de Correos de México decidieron alzar la voz de manera coordinada a nivel nacional.

En Saltillo, Ramos Arizpe y otros municipios de Coahuila, los trabajadores reiteraron que su movimiento no busca perjudicar a los usuarios, sino hacer visible una problemática que afecta directamente la calidad del servicio y el bienestar de quienes lo sostienen día a día.

Comentarios