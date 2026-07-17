Tras el impacto, el vehículo salió del camino, dio una vuelta y terminó sobre el techo. En la unidad viajaban tres personas y un bebé

Inicio / Coahuila / Tractocamión causa aparatosa volcadura de taxi en carretera

Un taxi con matrícula de Nuevo León volcó la tarde de este jueves sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 22, luego de ser impactado por un tractocamión.

La Policía Municipal de Ramos Arizpe informó que el operador del tráiler, perteneciente a la empresa STCC, cambió de carril sin advertir la presencia del taxi conducido por Sergio Mendoza Hernández, de 58 años.

Tras el impacto, el vehículo salió del camino, dio una vuelta y terminó sobre el techo. En la unidad viajaban tres personas y un bebé, quienes no presentaron lesiones.

El conductor del tractocamión dio aviso a su aseguradora para hacerse cargo de los daños derivados del accidente, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.