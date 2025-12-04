Choque múltiple en la Victoria–Monterrey deja tres lesionados

Elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) acudieron este jueves al kilómetro 21 de la Carretera Federal 85 Victoria–Monterrey, tras registrarse un choque que dejó como saldo tres personas lesionadas.

Tres vehículos involucrados en el percance

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad Palo Blanco, en el municipio de Güémez, donde un tractocamión, una camioneta tipo SUV y una pick-up colisionaron por causas que aún no han sido precisadas por las autoridades.

Personal de la FEGE arribó al sitio para brindar apoyo, asegurar la zona y coordinar la atención de las personas afectadas mientras se realizaban las maniobras de auxilio.

La circulación permanece abierta

Pese a la magnitud del percance, la Guardia Estatal informó que la vialidad no presenta afectaciones y que los vehículos involucrados fueron retirados sin necesidad de cerrar el flujo vehicular.

Por su parte, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por la zona, especialmente ante el incremento de accidentes en esta temporada.

