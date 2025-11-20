Se incendia tractocamión tras choque en libramiento Óscar Flores

Un tractocamión terminó en pérdida total la tarde de este jueves, luego de chocar contra una luminaria en el libramiento Óscar Flores Tapia, a espaldas del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, lo que provocó un incendio al caer la estructura sobre cables de alta tensión.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Ramos Arizpe, el impacto derribó la luminaria, que quedó recargada sobre líneas eléctricas, generando inmediatamente fuego en la unidad de carga, por lo que las llamas consumieron por completo el tractocamión.

Bomberos de Ramos Arizpe atendieron el siniestro y recibieron apoyo del cuerpo de bomberos del aeropuerto para sofocar el incendio y evitar que se propagara hacia la maleza o infraestructura cercana.

Autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, y que el conductor logró ponerse a salvo antes de que el fuego envolviera la unidad.

La zona fue asegurada temporalmente para las maniobras de extinción y para retirar los restos del vehículo siniestrado.

Así mismo una cuadrilla de la CFE se presentó en lugar, para restablecer el servicio de la energía eléctrica en el sector que se vio interrumpido tras el percance.

Comentarios