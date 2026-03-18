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Coahuila

UAdeC apuesta por salud mental con programa para padres

David Hernández, titular de Extensión Universitaria, subrayó que estas acciones responden directamente al Plan de Desarrollo Institucional

  • 18
  • Marzo
    2026

Como parte de las estrategias para fortalecer el bienestar emocional y el desarrollo personal, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llevó a cabo la conferencia “El cuidado de mi ser”, dirigida a estudiantes, docentes y padres de familia en el Teatro de la Ciudad “Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz”.

Conferencia dentro del programa Escuela para Padres

El evento, que se desprende del programa “Escuela para Padres”, fue encabezado por la Coordinación de Extensión Universitaria bajo la instrucción del rector Octavio Pimentel. La charla fue impartida por la especialista Tamara Robles, contando con el respaldo del alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

Salud mental como eje del desarrollo

Durante el encuentro, David Hernández, titular de Extensión Universitaria, subrayó que estas acciones responden directamente al Plan de Desarrollo Institucional de la máxima casa de estudios.

El funcionario enfatizó que la salud mental es un pilar fundamental para crear entornos saludables, tanto en las aulas como en el núcleo familiar.

"Es vital generar espacios de reflexión que contribuyan al fortalecimiento de habilidades emocionales", señaló Hernández ante la comunidad universitaria.

Impulso al desarrollo humano en la UAdeC

Se dijo por el rector que con esta iniciativa, la UAdeC busca ir más allá de la formación académica, apostando por el desarrollo humano y el acompañamiento constante a las familias coahuilenses.

Al cierre de la jornada, se destacó que la institución continuará promoviendo una cultura de autocuidado para prevenir riesgos y mejorar la calidad de vida de sus integrantes.


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