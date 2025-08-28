Urgen cuotas de inclusión laboral para personas con discapacidad

La Dirección de Inclusión de Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila (CEDH) advirtió que persiste una baja inclusión laboral de personas con discapacidad en el estado, lo que limita sus oportunidades pese a que muchas cuentan con formación y experiencia profesional.

Erasmo Ramos Gil, director de Inclusión de la CEDH, señaló que cuando existen espacios de contratación suelen concentrarse en puestos operativos, dejando fuera a perfiles con mayor preparación.

“Hay poca inclusión laboral hacia personas con discapacidad y cuando existe es en niveles muy básicos, lo que margina a quienes tienen educación o experiencia para desempeñarse en áreas más especializadas”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, esta situación evidencia la necesidad de impulsar medidas obligatorias, como cuotas de inclusión en el sector laboral, que garanticen el acceso a empleos dignos.

Actualmente, dijo, existe una iniciativa en la Cámara de Diputados a nivel federal para establecer estas cuotas, lo que podría cambiar la dinámica en los centros de trabajo.

Ramos Gil reconoció que algunas empresas en Coahuila han implementado políticas de responsabilidad social, sin embargo, el impacto es limitado y no ha logrado una transformación de fondo.

“Se requieren acciones firmes, de lo contrario, la contratación queda a la voluntad de las compañías, y eso genera exclusión”, sostuvo.

Respecto a los argumentos de algunos sectores sobre los costos de adaptar instalaciones para personas con discapacidad, indicó que estos gastos no deben considerarse como cargas adicionales.

“La infraestructura debe pensarse para todas las personas, no exclusivamente para quienes tienen una discapacidad”, subrayó.

Además, recordó que existen incentivos fiscales tanto para la adecuación de espacios como para la adquisición de equipos y herramientas accesibles, por lo que el llamado es a aprovechar estos beneficios y abrir más espacios de trabajo inclusivo.

La CEDH reiteró que, aunque no se han presentado quejas formales por discriminación laboral, la realidad muestra que en Coahuila todavía falta mucho por avanzar en materia de inclusión para personas con discapacidad, especialmente en la edad adulta, donde la búsqueda de empleo se vuelve más difícil.

Comentarios