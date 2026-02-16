Urgen capacitación para choferes de transporte público

Por el incremento de accidentes viales en donde se han involucrado unidades de transporte urbano, la diputada del PAN, Aile Tamez, dijo que es urgente que haya programas de capacitación para los choferes de estos camiones del servicio público.

La también presidenta de la comisión de Movilidad dijo que las cifras de accidentes que involucran transportes urbanos son muy altas, lo cual no solo pone en riesgo la vida de los conductores, sino la de los pasajeros y peatones.

“Durante 2024, de los 67,528 hechos viales reportados, 5,332 corresponden a camiones urbanos. A partir de esta última cifra, elaboró la gráfica siguiente, la cual muestra que aproximadamente el 56% de los casos, o sea, 2,976, fueron clasificados como de presunta responsabilidad del camión urbano, mientras que el 44% restante, es decir, 2,356, se registraron como no responsables.

“Ante la ausencia de cifras oficiales por parte del IMA correspondientes a 2025, tanto sobre los hechos viales que involucran camiones urbanos como sobre la clasificación de responsabilidades, diversas fuentes han señalado que tan solo en noviembre de este año se registraron 91 personas lesionadas en accidentes relacionados con camiones urbanos, mientras que en diciembre la cifra ascendió a 199 personas heridas”, dijo Aile Tamez en la tribuna.

Ante esto, la diputada exhortó al Instituto de Movilidad y Accesibilidad a diseñar e implementar planes de capacitación gratuita para las personas que conducen cualquier tipo de unidad de transporte público, el cual fue aprobado en el pleno.

