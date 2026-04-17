Urgen a frenar peligro en vías férreas urbanas

Ante el riesgo constante en cruces ferroviarios en zonas urbanas, el Congreso de Coahuila hizo un llamado urgente a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para que implemente medidas efectivas que garanticen la protección de la población.

El exhorto, impulsado por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, busca atender una problemática que afecta diariamente a peatones, automovilistas y usuarios del transporte público, quienes deben convivir con el paso del tren en condiciones de vulnerabilidad.

¿Cuántos cruces presentan riesgos en Coahuila?

Durante el análisis del tema, se advirtió que en la entidad existen más de una veintena de cruces que carecen de infraestructura básica de seguridad, como barreras, semáforos o sistemas de alerta, lo que incrementa significativamente la posibilidad de accidentes.

¿Por qué representan un peligro para la población?

La legisladora señaló que, en muchos casos, las personas cruzan las vías sin más respaldo que su propia visibilidad, lo que deja a comunidades enteras expuestas a situaciones de peligro.

¿Qué dice la normativa sobre estos cruces?

Asimismo, recordó que la normativa federal vigente establece lineamientos claros para la instalación de señalización en este tipo de puntos, considerando factores como el flujo vehicular, el tránsito peatonal y las condiciones del entorno. Sin embargo, advirtió que su aplicación ha sido insuficiente.

¿Qué acciones exige el Congreso?

Fraustro Dávila subrayó que este tema no es nuevo y ha sido planteado en distintas ocasiones sin que se logren avances significativos, por lo que insistió en la necesidad de pasar de los exhortos a acciones concretas.

El Congreso reiteró que la prioridad es reducir riesgos en áreas urbanas donde la interacción entre la vida cotidiana y la infraestructura ferroviaria es permanente.

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